Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** Un accord entre Indian Oil Corp IOC.NS et le négociant mondial Vitol pour former une coentreprise commerciale à parts égales a été retardé en raison de divergences sur certaines clauses du contrat, ont déclaré deux sources familières avec l'affaire.

** Un consortium dirigé par la société d'investissement Helios Investment Partners a relevé son offre de rachat de CAB Payments < CABP.L >, évaluant la société à 292 millions de dollars.

** L'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA < TIMS3.SA > est en pourparlers pour racheter une participation de 51% dans une entreprise de réseaux de fibres optiques qu'il contrôlait auparavant, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir environ 170 millions de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

** Qoria < QOR.AX >, société cotée en Australie, a déclaré que le groupe américain Aura Consolidated Group acquerrait l'entreprise technologique à une valeur implicite de 972 millions de dollars australiens (675,64 millions de dollars), puis réinscrirait l'entité fusionnée à la bourse australienne.

** FitzWalter Capital a déclaré qu'il ne ferait pas de nouvelle offre publique d'achat pour l'opérateur britannique de vente aux enchères en ligne Auction Technology Group < ATG.L >, après que la société a rejeté une proposition de 491 millions de livres (671,20 millions de dollars) de la part de son principal actionnaire.

** Un consortium dirigé par KKR KKR.N est sur le point de conclure un accord pour l'achat de ST Telemedia Global Data Centres, basé à Singapour, qui le valoriserait à plus de 13 milliards de dollars singapouriens (10 milliards de dollars), a rapporté le Wall Street Journal samedi, citant des personnes familières avec le dossier.

** Bain Capital a finalisé le projet d'acquisition de FineToday Holdings, l'entreprise japonaise de soins personnels à l'origine de la marque de shampoing Tsubaki, dans le cadre d'une transaction qui devrait s'élever à environ 200 milliards de yens (1,29 milliard de dollars), a rapporté Nikkei dimanche.

