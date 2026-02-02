 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** Un accord entre Indian Oil Corp IOC.NS et le négociant mondial Vitol pour former une coentreprise commerciale à parts égales a été retardé en raison de divergences sur certaines clauses du contrat, ont déclaré deux sources familières avec l'affaire.

nL4N3YX0AF

** Un consortium dirigé par la société d'investissement Helios Investment Partners a relevé son offre de rachat de CAB Payments < CABP.L >, évaluant la société à 292 millions de dollars.

nL4N3YY0IM

** L'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA < TIMS3.SA > est en pourparlers pour racheter une participation de 51% dans une entreprise de réseaux de fibres optiques qu'il contrôlait auparavant, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir environ 170 millions de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

nL8N3YU15M

** Qoria < QOR.AX >, société cotée en Australie, a déclaré que le groupe américain Aura Consolidated Group acquerrait l'entreprise technologique à une valeur implicite de 972 millions de dollars australiens (675,64 millions de dollars), puis réinscrirait l'entité fusionnée à la bourse australienne.

nL4N3YY0NR

** FitzWalter Capital a déclaré qu'il ne ferait pas de nouvelle offre publique d'achat pour l'opérateur britannique de vente aux enchères en ligne Auction Technology Group < ATG.L >, après que la société a rejeté une proposition de 491 millions de livres (671,20 millions de dollars) de la part de son principal actionnaire.

nL6N3YY0EU

** Un consortium dirigé par KKR KKR.N est sur le point de conclure un accord pour l'achat de ST Telemedia Global Data Centres, basé à Singapour, qui le valoriserait à plus de 13 milliards de dollars singapouriens (10 milliards de dollars), a rapporté le Wall Street Journal samedi, citant des personnes familières avec le dossier.

nL1N3YX01A

** Bain Capital a finalisé le projet d'acquisition de FineToday Holdings, l'entreprise japonaise de soins personnels à l'origine de la marque de shampoing Tsubaki, dans le cadre d'une transaction qui devrait s'élever à environ 200 milliards de yens (1,29 milliard de dollars), a rapporté Nikkei dimanche.

nL1N3YX04L

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AUCTION TECH GR
288,000 GBX LSE -6,80%
CAB PMNT HLDG
75,150 GBX LSE +4,09%
KKR & CO
114,280 USD NYSE -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Crédit photo: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    Pourquoi le choix de Donald Trump pour la présidence de la Fed fait-il chuter l’or et l’argent ?
    information fournie par The Conversation 02.02.2026 12:30 

    Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la Fed, le choix de Kevin Warsh peut être lu comme un signal paradoxal envoyé aux marchés : préserver, malgré tout, la crédibilité de la politique monétaire américaine dans un monde en recomposition. Après des ... Lire la suite

  • La mine à ciel ouvert de Tiébaghi - SLN, Nouvelle-Calédonie (Crédit: / Eramet)
    Eramet chute après avoir mis fin au mandat de son DG (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.02.2026 12:29 

    (Actualisé avec réaction de Bercy, commentaires d'Oddo BHF, cours à jour, détails et contexte) Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, ... Lire la suite

  • Vue générale du bâtiment du Reichstag à Berlin
    Cinq arrestations en Allemagne pour des exportations vers la Russie
    information fournie par Reuters 02.02.2026 12:24 

    Le parquet fédéral allemand a annoncé lundi l'arrestation de cinq personnes ‍accusées d'avoir mis en place un réseau d'exportation de matériel au profit d'entreprises russes du secteur de ‌la défense, en violation des sanctions imposées par l'Union européenne à ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.02.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank