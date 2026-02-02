Le dollar s'accroche à ses gains alors que les investisseurs s'interrogent sur une Fed dirigée par Warsh

Un billet de 100 dollars. (Crédits: Adobe Stock)

par Samuel Indyk et Rae Wee

Le dollar a maintenu ses gains lundi, les investisseurs s'interrogeant sur ce que pourrait être la Réserve fédérale sous Kevin Warsh , tandis que la chute des métaux précieux et des prix du pétrole a maintenu les monnaies liées aux matières premières sous contrôle.

La chute des matières premières s'est quelque peu atténuée en Europe, l'or XAU= se redressant après avoir atteint son plus bas niveau, mais elle a tout de même marqué le début nerveux d'une semaine remplie de réunions de banques centrales et de données économiques de premier plan, ainsi que d'une élection au Japon.

Le yen JPY= est revenu sur le devant de la scène, après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ait évoqué les avantages d'un yen plus faible lors d'un discours de campagne en fin de semaine, sur un ton en désaccord avec son ministère des finances qui a travaillé pour enrayer le déclin de la monnaie.

LE CHOIX DE LA FED A STIMULÉ LA HAUSSE DU DOLLAR VENDREDI

Le dollar n'était qu'en légère baisse en Europe après un rallye vendredi déclenché par le choix du président américain Donald Trump de Warsh comme prochain président de la Fed. Les analystes estiment que M. Warsh sera moins enclin à préconiser des baisses de taux rapides et généralisées que d'autres candidats en lice, bien qu'il ait semblé plus dovish que l'actuel président Jerome Powell.

Face à un panier de devises, le dollar =USD s'est établi en dernier lieu à 97,11, en baisse d'environ 0,1% après le gain de 1% enregistré vendredi.

"Kevin Warsh est, à première vue, l'option la plus haussière pour le dollar que Trump aurait pu choisir", a déclaré Mohamad Al-Saraf, associé FX et revenu fixe chez Danske Bank.

"Je ne dirais pas que la prime de risque politique du dollar a disparu, mais au moins une partie du risque à court terme a été atténuée."

Le marché continue de tabler sur deux baisses des taux de la Fed cette année, une décision étant considérée comme improbable avant juin, date à laquelle M. Warsh deviendrait président si le Sénat le confirmait. 0#USDIRPR

L'euro EUR= s'est confortablement éloigné du niveau de 1,20 $, s'établissant pour la dernière fois à 1,1861 $, tandis que la livre sterling GBP= a augmenté de 0,1 % à 1,3702 $. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient toutes deux maintenir leurs taux directeurs lors de l'annonce de leurs dernières décisions jeudi.

LES MONNAIES DES MATIÈRES PREMIÈRES SONT FAIBLES

Les devises des économies les plus exposées aux prix des matières premières et au sentiment de risque ont été faibles lundi.

Le dollar australien AUD= a chuté de 0,7 % à 0,6908 $, avant la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux mardi, même si l'on s'attend à ce qu'elle annonce une hausse. Il était en dernier lieu en baisse de 0,1% à 0,6957 $ alors que les prix de l'or et de l'argent XAG= se sont redressés après leurs plus bas.

Le dollar kiwi NZD= a chuté jusqu'à 0,59915 dollar, tandis que le dollar canadien CAD= a perdu 0,2%.

Par rapport à la couronne norvégienne NOK= , le dollar a progressé de 0,7 %, alors que les cours du Brent LCOc1 et du brut américain CLc1 ont tous deux chuté d'environ 5 % en raison des signes d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

AFFAIBLISSEMENT DU YEN

Le yen japonais JPY= est resté stable à 154,83 pour un dollar lundi, en raison des attentes selon lesquelles le parti de Takaichi est susceptible de remporter une victoire écrasante lors des prochaines élections à la chambre basse.

Un sondage réalisé par le journal Asahi a montré que le Parti libéral démocrate était susceptible de dépasser largement une majorité de 233 sièges sur 465 à la chambre basse.

Les analystes de la Société Générale ont déclaré que, bien que les prévisions semblent "excessivement" favorables, une telle victoire signifierait "beaucoup" pour Takaichi si elle était atteinte.

"Cela permettra à Takaichi de poursuivre librement sa politique expansionniste", ont-ils déclaré, ajoutant que la première réaction du marché serait d'augmenter la prime de risque sur les obligations d'État japonaises à plus long terme et sur le yen.

Les investisseurs ont vendu le yen et les obligations d'État japonaises à l'approche des élections, car ils s'attendaient à une politique budgétaire plus expansionniste si Takaichi remportait un mandat fort et que les réductions d'impôts proposées par son parti pèseraient encore plus sur les finances publiques déjà tendues.

Néanmoins, le yen en difficulté a trouvé un plancher ces derniers temps, les traders restant attentifs à la perspective d'une intervention coordonnée des États-Unis et du Japon sur le marché des changes après que les discussions sur les contrôles de taux des deux côtés à la fin du mois dernier ont fait grimper la monnaie.

