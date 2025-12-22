((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Coinbase et Alphabet)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h30 GMT lundi:

** Coinbase COIN.O a déclaré qu'il achèterait la startup de marchés de prédiction The Clearing Company, alors que l'échange de crypto-monnaie cherche à s'étendre au-delà de son activité principale d'actifs numériques.

** Alphabet GOOGL.O a déclaré qu'il achèterait le développeur d'énergie propre Intersect pour 4,75 milliards de dollars en espèces, plus la dette assumée, alors que les géants de la technologie dépensent des milliards pour augmenter la capacité de calcul et de puissance nécessaire au développement de l'intelligence artificielle.

** La société Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst ont accepté d'acheter le gestionnaire d'actifs Janus Henderson JHG.N pour 7,4 milliards de dollars, ont annoncé les sociétés lundi, mettant fin à une campagne activiste de plus de cinq ans menée par le fonds spéculatif du milliardaire.

** Glencore < GLEN.L > a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur de carburant néerlandais FincoEnergies pour une somme non divulguée, a déclaré la société néerlandaise.

** Howmet Aerospace < HWM.N > va acquérir Consolidated Aerospace Manufacturing de Stanley Black & Decker < SWK.N > pour un prix d'achat en espèces d'environ 1,8 milliard de dollars, ont déclaré les deux entreprises.

** La société de vente au détail d'uniformes Cintas < CTAS.O > a déclaré qu'elle avait fait une nouvelle offre, marquant sa troisième tentative, pour acquérir son rival plus petit UniFirst < UNF.N > dans le cadre d'une transaction évaluée à 5,2 milliards de dollars.

** La société britannique Harbour Energy < HBR.L >, spécialisée dans la mer du Nord, a déclaré qu'elle achèterait la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes LLOG Exploration pour 3,2 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions lui permettant d'entrer dans le golfe du Mexique.

** L'entreprise américaine de défense CACI International < CACI.N > va acquérir le fournisseur de technologies spatiales ARKA Group auprès de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities pour 2,6 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les domaines de la sécurité nationale et du renseignement spatial.

** La société sud-coréenne Samsung Biologics < 207940.KS > a déclaré qu'elle achetait à GSK < GSK.L > son premier site de production de médicaments aux États-Unis pour 280 millions de dollars afin de répondre à la demande à long terme du marché américain.

** Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings < CWAN.N > pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré les parties dans un communiqué commun dimanche.

