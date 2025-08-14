((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, Third Point Investors Limited)

14 août - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT jeudi:

** Royal Bank of Canada RY.TO et Bank of Montreal BMO.TO ont mis en vente leur coentreprise de paiements canadiens, dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre une valeur de 2 milliards de dollars, selon quatre personnes au fait du dossier.

** Les actionnaires de Third Point Investors Limited TPOGu.L ont voté en faveur d'un accord qui permettra au fonds d'acquérir Malibu Life Reinsurance SPC, selon un communiqué de TPIL.

** Ampol d'Australie < ALD.AX > a déclaré qu'il achèterait l'unité locale de l'opérateur britannique de stations-service EG Group, EG Australia, pour un total de 1,1 milliard de dollars australiens (718,85 millions de dollars), alors que le distributeur de carburant cherche à étendre son réseau dans le pays.

** La société de capital-investissement THL Partners a accepté d'acheter à KKR < KKR.N > une participation majoritaire dans Headlands Research, un réseau américain de sites d'essais cliniques, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 600 millions de dollars, selon des personnes au fait de l'affaire.

** Le fabricant japonais de composants Minebea Mitsumi < 6479.T > a décidé d'augmenter le prix de son offre publique d'achat pour le fabricant de thermistances Shibaura Electronics < 6957.T > à 6 200 yens (42,31 $) contre 5 500 yens (37,53 $), ont déclaré les entreprises.

** Centrica < CNA.L >, propriétaire de British Gas, achètera conjointement le terminal GNL de Grain de National Grid < NG.L > avec Energy Capital Partners (ECP), investisseur en infrastructures basé aux États-Unis, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,5 milliard de livres (2,04 milliards de dollars).

** Le promoteur britannique de logements pour étudiants Unite Group < UTG.L > a accepté d'acquérir Empiric Student Property < ESP.L> dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluant le plus petit des deux à 634 millions de livres (860,59 millions de dollars), ont déclaré les deux entreprises.

