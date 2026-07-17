 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** Le conseil d'administration de PayPal (<, PYPL.O >) estime que l'offre publique d'achat de 53 milliards de dollars lancée par son concurrent Stripe et la société de capital-investissement Advent International sous-évalue l'entreprise et se heurte à des obstacles réglementaires et financiers, a déclaré une source proche du dossier, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations sur l'avenir du géant américain des paiements.

nL1N43J0AW

** La société australienne Perpetual a déclaré avoir rejeté une proposition de rachat améliorée de 2,5 milliards de dollars australiens (1,75 milliard de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT < EQTAB.ST >. C'est la deuxième fois en un peu plus de deux semaines que le gestionnaire de fortune repousse son prétendant.

nL4N43J0I7

** Le fonds européen EQT a relevé son offre sur l’opérateur de site web japonais Kakaku.com < 2371.T > à 3 450 yens (21,25 $) par action, contre 3 000 yens auparavant, surpassant ainsi l’offre concurrente d’un consortium composé de LY Corp < 4689.T >, filiale de SoftBank, et de Bain Capital.

nL6N43J0D3

** Le groupe australien Coles < COL.AX > a annoncé avoir mis fin aux discussions avec la société américaine de capital-investissement TPG Capital concernant une éventuelle acquisition de Greencross Pet Wellness, ce qui a fait grimper son cours de 5 %.

nL4N43I1ZV

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COLES GRP
15,5700 USD OTCBB -9,16%
EQT
29,050 EUR Tradegate +12,34%
LY CORP
2,7500 USD OTCBB 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
56,7300 USD NASDAQ +2,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,88 +2,22%
CAC 40
8 308 -0,83%
SOITEC
84,9 -5,85%
Pétrole Brent
85,76 +1,06%
KALRAY
7,5 -3,85%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank