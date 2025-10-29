((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** Le japonais Sumitomo Corp < 8053.T > a déclaré qu'il dépenserait environ 881,7 milliards de yens (5,85 milliards de dollars) pour transformer SCSK < 9719.T >, une société de services informatiques, en une filiale à part entière.

** Le groupe technologique japonais NEC < 6701.T > va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels de télécommunications et de large bande CSG Systems < CSGS.O >, a-t-il déclaré.

** La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O >, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mardi.

** Le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher < TMO.N > est sur le point de racheter en numéraire la société américaine Clario, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société de gestion de données d'essais cliniques à environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

** La société de capital-investissement Francisco Partners est sur le point d'acheter le fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf < JAMF.O >, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire, ce qui rendrait la société privée un peu plus de cinq ans après ses débuts sur le marché.

** La compagnie pétrolière publique argentine YPF YPFDm.BA a déclaré mardi qu'elle avait acquis la participation restante de 50% dans Refinor auprès de Hidrocarburos del Norte pour 25,2 millions de dollars.

** Nvidia < NVDA.O > paiera 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans Nokia < NOKIA.HE > dans le cadre d'un accord axé sur l'IA et les centres de données, a déclaré le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications mardi, alors que ses actions ont atteint leur plus haut niveau en près d'une décennie.

