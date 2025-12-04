((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: British American Tobacco)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** British American Tobacco < BATS.L > prévoit de céder sa participation d'une valeur d'environ 776 millions de dollars dans la société indienne ITC Hotels < ITCT.NS >, a déclaré la société, qui cherche à réduire sa dette et à se débarrasser d'un actif non stratégique.

** Le Kenya vend une participation de 15% dans l'opérateur de télécommunications Safaricom au sud-africain Vodacom dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises et le ministre des finances, alors que le gouvernement cherche à obtenir des liquidités en se débarrassant de certains actifs de l'État.

** OpenAI a accepté d'acquérir Neptune, une startup qui fournit des outils aidant les entreprises à suivre l'entraînement de leurs modèles d'IA, a déclaré mercredi le fabricant de ChatGPT.

** Paramount Skydance < PSKY.O > a augmenté les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery < WBD.O > de 2,1 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec l'offre.

** La société Howden est en pourparlers pour acquérir le courtier spécialisé Atlantic Global Risk, basé à New York, selon des personnes familières avec le sujet, ce qui marquerait une nouvelle étape dans l'expansion agressive de son activité de détail aux États-Unis.

** L'unité à faible émission de carbone du groupe énergétique italien Eni < ENI.MI > a accepté d'acheter certaines des activités de l'entreprise régionale ACEA < ACE.MI > dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 587 millions d'euros (685 millions de dollars), ont déclaré les deux entreprises mercredi.

** Ryan Specialty a finalisé l'acquisition de MGU Stewart Specialty Risk Underwriting (SSRU), basée à Toronto, a annoncé la société mercredi.

