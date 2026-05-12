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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: FGI Worldwide, eBay, Siemens; Mises à jour: Intertek)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 13h30 GMT:

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT AB < EQTAB.ST > a proposé une offre publique d'achat finale de 9,4 milliards de livres sterling (12,7 milliards de dollars) sur la société britannique Intertek < ITRK.L >,après que la société de contrôle de produits eut rejeté trois propositions précédentes en invoquant une sous-évaluation.

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** FGI Worldwide, un fournisseur de solutions de financement du fonds de roulement et d’assurance-crédit commercial, a annoncé avoir été racheté par la division de capital-investissement de Goldman Sachs Alternatives.

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** EBay < EBAY.O > a rejeté une offre de rachat ambitieuse de 56 milliards de dollars émanant de la société bien plus petite GameStop < GME.N >>, en raison de doutes quant au financement de l'opération, tout en soulignant ses efforts de redressement qui ont stimulé la croissance.

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** Siemens < SIEGn.DE > a accepté d'acheter la société italienne de technologie ferroviaire Mer Mec dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars), a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

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** Le groupe Lufthansa < LHAG.DE > va exercer une option pour porter sa participation dans la compagnie italienne ITA Airways à 90%, renforçant ainsi son emprise sur la compagnie aérienne basée à Rome alors que la consolidation du secteur s'accélère en Europe.

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** La société britannique Picton Property Income < PCTN.L > a annoncé avoir accepté une offre publique d'achat entièrement en actions d'un montant de 403 millions de livres sterling (546,4 millions de dollars) émanant d'un consortium composé de LondonMetric Property < LMPL.L > et de Schroder REIT < SREI.L >.

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** Dubai Holding, détenue par le souverain de Dubaï, est devenue le principal actionnaire d’Emaar Properties EMAR.DU après avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 22,27% auprès du principal fonds souverain de l’émirat, ont annoncé les sociétés lundi soir.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
8,404 EUR XETRA +1,11%
EBAY
107,8450 USD NASDAQ -0,31%
EQT
28,050 EUR Tradegate -1,58%
GAMESTOP
23,180 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
944,860 USD NYSE 0,00%
INTERTEK GROUP
5 320,000 GBX LSE +6,83%
LONDONMETRIC
183,900 GBX LSE -2,02%
PICTON PRP REIT
69,900 GBX LSE -4,38%
SCHRODER REIT
46,050 GBX LSE -4,66%
SIEMENS
266,600 EUR XETRA -0,76%
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