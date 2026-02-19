 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Nestlé < NESN.S > est en pourparlers pour vendre ses activités de crème glacée restantes dans le cadre des efforts du directeur général Philipp Navratil pour rationaliser le groupe suisse tentaculaire d'aliments de consommation, a déclaré la société lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

** EBay Inc < EBAY.O > a prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi et a annoncé l'acquisition du marché de la mode Depop d'Etsy < ETSY.N > pour près de 1,2 milliard de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

** La société publique indienne Bharat Petroleum Corp < BPCL.NS > a effectué son tout premier achat de pétrole vénézuélien, et le raffineur privé HPCL Mittal Energy Ltd (HMEL) a acheté du brut du pays sud-américain pour la première fois en deux ans, ont déclaré mercredi trois sources familières avec le commerce.

** L'offre de rachat de la société japonaise d'impression numérique Raksul 4384.T , soutenue par Goldman Sachs, a été relevée de 11% après les critiques des investisseurs, et la période de l'offre publique d'achat est maintenant prévue jusqu'au 9 mars.

** Kinetik Holdings KNTK.N , un opérateur de pipelines dans le bassin du Delaware, envisage une vente suite à une approche de Western Midstream Partners WES.N , a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Fusions / Acquisitions

