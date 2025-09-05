((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Hewlett-Packard Enterprise, Marfrig, MTN Group, VSP Vision; met à jour BBVA)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1955 GMT vendredi:

** Les procureurs généraux du Colorado et de 19 autres États ont demandé à un tribunal d'envisager de rejeter l'accord du ministère américain de la Justice permettant à Hewlett-Packard Enterprise HPE.N d'acquérir Juniper Networks pour 14 milliards de dollars. nL6N3US0TW

** L'espagnol BBVA BBVA.MC a déclaré que son offre hostile de 14,9 milliards d'euros (17,44 milliards de dollars), principalement basée sur des actions, pour Sabadell SABE.MC devrait commencer lundi, tandis que le président de la banque cible a déclaré que l'offre était moins avantageuse que la précédente. nL8N3US0CD

** Reliance Infrastructure RLIN.NS a déclaré que sa filiale vendrait une participation de 2% dans sa coentreprise indienne à son partenaire, Dassault Aviation AM.PA , faisant du fabricant français d'avions de chasse un propriétaire majoritaire de l'entreprise avec une participation de 51%.

nL4N3US0N2

** La société californienne VSP Vision, propriétaire du fabricant de lunettes Marchon, a accepté de racheter le fabricant italien de lunettes Marcolin à la société de capital-investissement PAI Partners, ont déclaré les deux groupes de lunettes. Les deux entreprises n'ont pas fourni de détails financiers sur la transaction. nL8N3US0ZS

** L'autorité de la concurrence brésilienne CADE a approuvé un accord de fusion entre le producteur de bœuf Marfrig

MRFG3.SA et le transformateur alimentaire BRF BRF3.SA , ont déclaré les entreprises dans un dépôt de titres commun.

nS0N3U407N

** Le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, MTN Group MTNJ.J , n'est pas en pourparlers actifs pour relancer une acquisition potentielle de son plus petit rival sud-africain, Telkom TKGJ.J , que ce soit avec Telkom ou en interne, a déclaré le directeur général du groupe, Ralph Mupita.

nL8N3US0YX

** L'investisseur activiste Starboard Value détient une participation de 8% dans BILL Holdings BILL.N et pourrait lancer un défi au conseil d'administration pour pousser à des changements dans la société de logiciels d'automatisation financière qui sert les petites et moyennes entreprises dans le monde entier, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec cette affaire. nL1N3UR0RT

** E.ON EONGn.DE vendra sa filiale tchèque Gas Distribution s.r.o à GasNet, une filiale de la compagnie d'électricité tchèque CEZ Group CEZP.PR , a déclaré la société allemande. nFWN3UR1EP

** La banque mexicaine Banorte GFNORTEO.MX vendra son unité de banque numérique Bineo à la société de technologie financière Klar, a-t-elle déclaré dans un dépôt de document jeudi, donnant à la jeune startup l'accès à sa licence bancaire très convoitée. nL1N3UR140

** Cadence Design CDNS.O a déclaré jeudi qu'elle allait acheter les activités de conception et d'ingénierie de la société Hexagon AB HEXAb.ST , basée à Stockholm, pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars), afin d'élargir sa base de clientèle et développer son portefeuille de produits.

nL4N3UR1E4