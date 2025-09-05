Football-Les Bleus battent l'Ukraine pour lancer leur qualification au Mondial

WROCLAW, Pologne (Reuters) -L'équipe de France masculine de football a bien lancé sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 en s'imposant vendredi face à l'Ukraine (2-0) à Wroclaw (Pologne).

Michael Olise a ouvert le score en début de match (10e) puis Kylian Mbappé (82e) a entériné le succès de son équipe en inscrivant son 51e but chez les Bleus, rejoignant Thierry Henry au deuxième rang des buteurs en équipe de France, à six longueurs d'Olivier Giroud.

Les Bleus ont d'abord montré un visage offensif séduisant en première période avant de perdre progressivement leur maîtrise du match après la mi-temps.

La France enchaînera mardi au Parc des Princes face à l'Islande, qui a largement battu l'Azerbaïdjan (5-0), mais devra peut-être jouer sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous deux remplacés à cause de pépins physiques.

