information fournie par Reuters 08/12/2025 à 21:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Mirum, Paramount, Boeing, IBM et Antero)

8 décembre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT lundi:

** Mirum Pharmaceuticals < MIRM.O > a déclaré lundi qu'elle allait acheter Bluejay Therapeutics dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 820 millions de dollars, ajoutant un médicament expérimental en phase avancée pour une maladie hépatique grave.

nL4N3XE158

** Paramount Skydance < PSKY.O > a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros DiscoveryWBD.O, afin de faire échouer l'accord entre le studio hollywoodien et Netflix, dans un ultime effort pour créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant de la diffusion en continu.

nL4N3XE1AD

** Boeing BA.N a déclaré lundi qu'il avait conclu son rachat de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, reprenant ainsi la majeure partie du plus grand fabricant indépendant d'ailes et de fuselages au monde.

nL4N3XE10P

** Onex a vendu sa participation restante dans Ryan Specialty, le directeur général de la société, Bobby Le Blanc, devant se retirer du conseil d'administration du courtier en gros.

nL6N3XE0S3

** La société canadienne Transcontinental < TCLa.TO > a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'achat d'actions pour vendre son unité d'emballage à ProAmpac Holdings, l'évaluant à 2,22 milliards de dollars canadiens (1,61 milliard de dollars), dette comprise.

nL4N3XE0XU

** IBM < IBM.N > a déclaré qu'elle allait acheter la société d'infrastructure de données Confluent < CFLT.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars, augmentant ses offres d'informatique en nuage pour tirer parti d'un boom de la demande induit par l'IA.

nL4N3XE0X7

** Antero Resources < AR.N > a déclaré lundi qu'elle achèterait des actifs de la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre son empreinte.

nL4N3XE0U5

** Ageas AGES.BR a accepté d'acquérir la participation restante de 25% dans sa filiale belge AG Insurance auprès de BNP Paribas Fortis pour un montant total de 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars), a annoncé la société.

nL6N3XE0FY

** La compagnie turque Pegasus Airlines < PGSUS.IS > a déclaré avoir signé un accord pour acquérir Czech Airlines (CSA) et sa filiale Smartwings dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 154 millions d'euros (180 millions de dollars), dans le but de se développer à l'échelle mondiale.

nL8N3XE082

** Robinhood Markets < HOOD.O > va acquérir la société de courtage indonésienne Buana Capital Sekuritas et le négociant d'actifs numériques Pedagang Aset Kripto, marquant ainsi l'entrée de la plateforme de transactions au détail dans l'un des principaux hubs cryptographiques d'Asie du Sud-Est, a déclaré la société dans un billet de blog dimanche.

nL4N3XB0US

** National Storage REIT australienne < NSR.AX > a déclaré avoir signé un acte de mise en œuvre du plan avec un consortium soutenu par Brookfield Asset Management < BAM.N > et GIC de Singapour pour un accord de rachat évaluant l'opérateur de self-stockage à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars).

nL4N3XD04C

