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(Ajoute Repsol et Schroders)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT jeudi:

** L'espagnol Repsol REP.MC a conclu un accord préliminaire avec le gouvernement vénézuélien et l'entreprise publique d'énergie PDVSA pour prendre le contrôle opérationnel d'une coentreprise pétrolière dans laquelle il reste un actionnaire minoritaire et pour augmenter la production.

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** Les actionnaires de Schroders SDR.L ont approuvé une vente de 9,9 milliards de livres (13,4 milliards de dollars) du gestionnaire d'actifs britannique au rival américain Nuveen, confirmant la fin de l'indépendance pour l'une des maisons de fonds historiques de Londres.

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** Arthur J. Gallagher a acquis Bridge Insurance Brokers Limited, basé au Royaume-Uni, a annoncé le courtier.

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** Le géant des cartes de crédit American Express < AXP.N > a déclaré qu'il achèterait Hyper, une startup de gestion des dépenses axée sur l'intelligence artificielle, soutenue par le directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

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** Le groupe britannique Intertek < ITRK.L >, spécialisé dans les tests et les certifications de produits, a déclaré avoir rejeté l'offre de rachat du groupe de capital-investissement EQT AB < EQTAB.ST > d'une valeur de 7,93 milliards de livres (10,74 milliards de dollars), soit 51,50 livres par action, en invoquant la sous-évaluation de l'entreprise.

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** La société d'investissement immobilier Choice Properties < CHP_u.TO > et KingSett Capital vont acquérir First Capital REIT < FCR_u.TO > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 9,4 milliards de dollars canadiens (6,85 milliards de dollars), ont déclaré les sociétés.

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** Kering < PRTP.PA >, propriétaire de Gucci, va acquérir une participation minoritaire dans Icicle Fashion Group, basé à Shanghai, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec sa société mère chinoise ICCF, a déclaré le groupe de luxe français.

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** Sonaref, la division de raffinage de la société pétrolière d'État Sonangol, n'a reçu aucune communication officielle du Botswana signalant son désir d'acquérir une participation dans la nouvelle raffinerie angolaise de Lobito, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, a déclaré un cadre supérieur de l'entreprise mardi en fin de journée.

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** La BasisBank de Géorgie, détenue par le conglomérat chinois Hualing Group, a acquis une participation de 95,99% dans la Liberty Bank, la troisième plus grande banque du pays du Caucase du Sud, a déclaré la BasisBank.

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** Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion < JD.L > a vendu la totalité de sa participation de 9,1 % dans Applied Nutrition < APNA.L > pour environ 49 millions de livres (66,47 millions de dollars), a déclaré un teneur de livre.

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** Fred Blackford, un investisseur technologique britannique qui dirige Future Positive Global, a accumulé une participation de plus de 500 millions de dollars dans ByteDance, propriétaire de TikTok, a-t-il déclaré dans une interview publiée par le FT.

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** Elliott Investment Management a déclaré avoir pris une participation dans Daikin < 6367.T > et pense que le fabricant de climatiseurs devrait améliorer ses marges et le rendement pour les actionnaires et examiner les actifs non essentiels.

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