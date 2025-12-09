 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 21:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Alco, Teleflex, Ananym Capital)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mardi:

** Le géant suisse de l'optique Alcon ALCC.S a fait une nouvelle offre pour Staar Surgical STAA.O d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, alors qu'il cherche à conclure un accord malgré l'opposition du principal actionnaire de Staar.

nL8N3XF191

** Le fabricant d'appareils médicaux Teleflex < TFX.N > a déclaré qu'il vendrait trois unités pour un montant total de 2,03 milliards de dollars, alors qu'il se concentre sur ses activités de soins intensifs et hospitalières. nL4N3XF17H

** L'investisseur activiste américain Ananym Capital a pris une participation dans le fabricant allemand d'équipements électriques Siemens Energy ENR1n.DE et demande à la direction du groupe de revoir sa division éolienne déficitaire, a déclaré son cofondateur mardi. nL4N3XF0D1

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans Clearwater Analytics < CWAN.N > et veut que la société de technologie augmente le prix de son action et mette en place un processus de vente solide avec des conseillers indépendants si elle a reçu un intérêt de la part d'acheteurs potentiels, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet. nL1N3XF01C

** Paramount Skydance < PSKY.O > a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros Discovery < WBD.O >, dans un ultime effort pour surenchérir sur Netflix et créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant du streaming.

nL4N3XE13B

** Le fonds d'investissement immobilier commercial Alexander & Baldwin < ALEX.N >, basé à Hawaï, a annoncé lundi qu'il serait privatisé par un groupe d'investisseurs dirigé par MW Group, dans le cadre d'une transaction en espèces qui valorise la société à environ 2,3 milliards de dollars. nL6N3XE16Y

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
64,160 CHF Swiss EBS Stocks -0,12%
ALEX&BLDW REIT
20,850 USD NYSE +37,71%
NETFLIX
96,7100 USD NASDAQ -0,08%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
14,6400 USD NASDAQ +0,48%
SIEMENS ENERGY
118,450 EUR XETRA +0,89%
STAAR SURGICAL
25,3850 USD NASDAQ +7,84%
TELEFLEX
131,285 USD NYSE +9,55%
WARNER BROS RG-A
28,2600 USD NASDAQ +3,78%
