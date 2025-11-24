((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT lundi:

** L'application de rencontres Grindr < GRND.N > a déclaré qu'elle avait mis fin aux négociations sur une proposition non contraignante des principaux actionnaires visant à privatiser la société pour 3,46 milliards de dollars, citant l'incertitude sur le financement.

** BHP < BHP.AX > a abandonné un dernier effort pour acheter son rival Anglo American < AAL.L > et renforcer sa domination dans le secteur du cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et de Teck Resources ne se prononcent sur une fusion de 60 milliards de dollars.

** Monash IVF Group < MVF.AX > a déclaré qu'il avait rejeté une offre d'un consortium qui évaluait le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (201,11 millions de dollars), ce qui a fait grimper ses actions à leur plus haut niveau depuis six mois.

** Qube Holdings < QUB.AX > a déclaré que Macquarie Asset Management, une unité de Macquarie < MQG.AX >, a soumis une proposition non contraignante pour acquérir toutes les actions émises de Qube pour 5,20 dollars australiens en espèces par action, évaluant la société à 11,6 milliards de dollars australiens (7,49 milliards de dollars), y compris la dette.

