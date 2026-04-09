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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** La banque autrichienne Raiffeisen Bank International < RBIV.VI > a déclaré mercredi qu'elle envisageait d'acquérir la banque Addiko < ADKO.VI >, plus petite et cotée à Vienne, pour 23,05 euros (26,88 dollars) par action.

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** La banque d'investissement brésilienne BTG Pactual < BPAC3.SA > a confirmé mercredi qu'elle avait signé un accord pour acquérir la banque locale Digimais, qui appartient à l'évêque évangélique Edir Macedo.

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** Une société d'exploitation minière en eau profonde dirigée par l'ancien directeur général de Rio Tinto < RIO.L >, Tom Albanese, va fusionner avec Odyssey Marine Exploration < OMEX.O >, dans le cadre d'une transaction en actions d'un milliard de dollars visant à constituer l'un des plus grands portefeuilles de gisements de minéraux sous-marins au monde.

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** Le courtier en assurances multirisques NFP, propriété d'Aon, a déclaré mercredi qu'il avait acquis l'agence d'assurance Sherman, basée dans le Minnesota, une agence à service complet spécialisée dans le transport routier, l'assurance commerciale, l'assurance personnelle et l'assurance de prestations.

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Fusions / Acquisitions

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