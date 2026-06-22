((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: EasyJet)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19h30 GMT :

** EasyJet EZJ.L et ses investisseurs exigent au moins 600 millions de livres sterling (794,46 millions de dollars) de la part du repreneur américain Castlelake, a rapporté lundi le Financial Times, citant des actionnaires majeurs et des sources proches des négociations.

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** La société irlandaise CRH < CRH.N > a annoncé qu’elle allait acquérir la société américaine Arcosa < ACA.N > dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, renforçant ainsi la position du groupe de matériaux de construction en Amérique du Nord.

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** AbbVie < ABBV.N > va acquérir la société de biotechnologie Apogee Therapeutics < APGE.O > pour 10,9 milliards de dollars en numéraire, ont-elles annoncé, alors que la société développe son portefeuille de produits immunologiques de nouvelle génération.

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** Castlelake a rendu public son projet de rachat d’easyJet < EZJ.L > pour 4,74 milliards de livres sterling (6,26 milliards de dollars), intensifiant ainsi la pression sur le conseil d’administration de la compagnie aérienne low-cost, qui l’a aussitôt rejeté, le qualifiant d'"opportuniste" et contraire aux intérêts des actionnaires.

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** Le géant français de l'agroalimentaire Danone < DANO.PA > a annoncé son intention d'acquérir le groupe australien Made Group, afin de se développer sur le marché des aliments riches en protéines dans la région Asie-Pacifique, dans le cadre d'une course mondiale visant à répondre à la demande croissante des utilisateurs de médicaments amaigrissants.

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