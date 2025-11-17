((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Johnson & Johnson, Abu Dhabi Investment Authority, Sealed Air Corp, Gibraltar Industries Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Johnson & Johnson < JNJ.N > a déclaré qu'il achèterait la société privée Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans les traitements ciblant les tumeurs solides et le cancer de la prostate.

nL4N3WT0VR

** L'Abu Dhabi Investment Authority vendra 160,5 millions de ses actions existantes dans la société de télécommunications qatarie Ooredoo < ORDS.QA >, soit environ la moitié de sa participation, dans le cadre d'une offre d'actions secondaire, a déclaré Ooredoo.

nL8N3WT0W3

** La société américaine d'emballage Sealed Air Corp < SEE.N > a déclaré qu'elle avait accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement CD&R pour un montant de 10,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération qui entraînera la sortie de la société du marché boursier.

nL4N3WT0S4

** Le fabricant de produits de construction Gibraltar Industries < ROCK.O > a déclaré qu'il allait acquérir son homologue OmniMax International auprès de fonds gérés par la société d'investissement Strategic Value Partners pour un montant de 1,34 milliard de dollars en espèces.

nL4N3WT0SD

** HICL Infrastructure < HICL.L > et The Renewables Infrastructure Group Ltd < TRIG.L > vont fusionner pour former la plus grande société d'investissement dans les infrastructures cotée en bourse au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 3,98 milliards de livres (5,2 milliards de dollars), ont déclaré les sociétés.

nL6N3WT0CJ

** L'entreprise suédoise Vattenfall a déclaré qu'elle avait accepté de vendre son entreprise de distribution d'électricité en Grande-Bretagne, Vattenfall Networks, à Eclipse Power.

nL8N3WT0EJ

** La société britannique Castle Water a présenté une offre améliorée pour Thames Water, une société en difficulté, en proposant une injection de fonds d'au moins 1 milliard de livres (1,32 milliard de dollars) par rapport aux propositions actuelles, a rapporté le Times.

nL6N3WT0G5

** Mitsui Sumitomo Insurance, filiale de MS&AD, va acquérir une participation de 18% dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour un montant d'environ 1,44 milliard de dollars, a déclaré la société.

nL6N3WT0F0

** Bezeq Israel Telecom < BEZQ.TA > a déclaré que son unité mobile Pelephone a signé un accord préliminaire pour acheter la totalité de son rival HOT Mobile pour 2,1 milliards de shekels (652 millions de dollars) en espèces à Altice International de Patrick Drahi.

nL8N3WT0AJ

** La major pétrolière française TotalEnergies a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir 50 % de la plateforme de production d'électricité flexible d'Energetický a průmyslový holding (EPH) en Europe occidentale dans le cadre d'une transaction de 5,1 milliards d'euros (5,9 milliards de dollars) entièrement en actions.

nL6N3WT0CL

** La société de construction espagnole ACS < ACS.MC > a accepté de vendre les activités de transport de sa filiale australienne UGL à la société japonaise Sojitz Corporation pour plus de 560 millions d'euros (650 millions de dollars), a rapporté le journal espagnol El Economista, citant des sources familières avec les négociations.

nL1N3WT06K

** Le géant des cosmétiques L'Oréal < OREP.PA > a déclaré avoir pris une participation minoritaire dans la marque chinoise de soins de la peau Lan, marquant ainsi son deuxième investissement ces derniers mois en Chine, où les marques locales ont connu une croissance rapide.

nL2N3VW09P

** Tokyo Gas < 9531.T >, le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon, a déclaré avoir vendu sa filiale américaine, TVL LLC, impliquée dans le développement et la production de gaz, à Grayrock Energy pour 255 millions de dollars.

nL1N3WT04Z