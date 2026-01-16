((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** La société américaine Worthington Steel < WS.N > prévoit d'acheter la société allemande Kloeckner & Co < KCOGn.DE > dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de négoce de métaux à 2,4 milliards de dollars, alors qu'elle cherche à renforcer sa position en Amérique du Nord.

** Delfin a exclu les négociations en cours pour vendre sa participation dans Monte dei Paschi, resserrant les rangs autour du directeur général Luigi Lovaglio, alors que les spéculations sur une approche potentielle d'UniCredit < CRDI.MI > pour la banque poussent les actions à la hausse.

** La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp < 8058.T > a déclaré qu'elle reprendrait les actifs de production de schiste et d'infrastructure d'Aethon Energy Management aux États-Unis pour 7,53 milliards de dollars afin de renforcer sa chaîne de valeur dans le secteur du gaz.

