Eutelsat: Accord avec MaiaSpace pour le lancement de satellites

Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat est photographié au siège de la société à Issy-les-Moulineaux

L'opérateur de satellites européen Eutelsat a annoncé vendredi avoir signé un accord avec la startup spatiale française MaiaSpace pour ‍les futurs lancements de ses satellites en orbite basse (LEO), dans un élan stratégique majeur pour l'Europe qui cherche des alternatives à SpaceX d'Elon Musk.

L'accord avec MaiaSpace, une ‌filiale d'ArianeGroup, le plus grand fabricant de fusées européen, ArianeGroup porte sur plusieurs lancements et doit débuter en 2027.

MaiaSpace ajoutera une option de lancement complémentaire ​aux partenaires existants, a déclaré Arlen Kassighian, directeur de l'ingénierie chez Eutelsat.

La ⁠constellation OneWeb d'Eutelsat est la seule option pour l'orbite terrestre basse, à l'exception de Starlink d'Elon Musk. Elle est considérée comme un ⁠actif stratégique par la ‍France et la Grande-Bretagne, actionnaires d'Eutelsat, car ses satellites fournissent ⁠un accès Internet sécurisé aux gouvernements, aux armées, aux entreprises et dans les zones mal desservies.

L'année dernière, le président français Emmanuel Macron a appelé l'Europe à renforcer ​sa stratégie spatiale pour contrer Starlink. Jeudi, il a déclaré que la France accélérerait l'utilisation de constellations de satellites LEO.

"Dans l'espace, nous allons accélérer sur l'utilisation de ⁠constellations satellitaires en orbite basse pour améliorer la connectivité et l'acquisition ​de renseignements", a déclaré jeudi Emmanuel Macron.

MaiaSpace développe un mini-lanceur ​partiellement réutilisable qui en ​ferait le premier du genre en Europe.

SpaceX utilise sa fusée Falcon 9 partiellement ​réutilisable depuis plus de dix ans et ⁠teste actuellement une version améliorée, Starship, conçue pour une réutilisation totale.

Ariane 6 est le principal système de lancement lourd de l'Europe, mais il n'est pas réutilisable. Les fusées de SpaceX ont permis une fréquence de lancement élevée qui a permis le déploiement ‌de plus de 9.000 satellites Starlink.

Eutelsat, qui a racheté OneWeb en 2023, prévoit de lancer 440 satellites LEO construits par Airbus dans les années à venir afin de reconstituer et d'étendre sa constellation.

MaiaSpace, fondée en 2022, prévoit de commencer ses opérations commerciales en 2026.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro à Gdansk ; version française Coralie Lamarque ; ‌édité par Augustin Turpin)