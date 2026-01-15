((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec Devon Energy, Coterra Energy, Boston Scientific)

15 janvier - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT jeudi:

** La California Public Utilities Commission devrait approuver jeudi l'accord de 20 milliards de dollars conclu par Verizon Communications < VZ.N > pour acquérir les fournisseurs d'accès Internet par fibre optique Frontier Communications < FYBR.O > après une série de conditions acceptées par l'entreprise de télécommunications américaine, ont déclaré les membres du conseil d'administration.

nL6N3YG19J

** La société agricole française InVivo et les principaux financiers français derrière le distributeur Teract < TRACT.PA > ont déclaré jeudi qu'ils rachèteraient les actions restantes de Teract et qu'ils retireraient Teract de la bourse.

nL6N3YG176

** Devon Energy < DVN.N > et Coterra Energy < CTRA.N > étudient la possibilité d'une fusion, dans le cadre d'une opération qui pourrait créer l'un des plus grands producteurs indépendants de schiste aux États-Unis, selon des personnes au fait du dossier.

nL6N3YG15P

** Un juge du Delaware a rejeté jeudi la demande de Paramount Skydance < PSKY.O > d'accélérer son procès exigeant que Warner Bros Discovery < WBD.O > explique mieux sa décision selon laquelle la proposition de rachat de Netflix < NFLX.O > pour 82,7 milliards de dollars était meilleure que l'offre hostile de Paramount pour 108,7 milliards de dollars.

nL6N3YG0ZK

** Boston Scientific < BSX.N > a accepté d'acheter la société de technologie médicale Penumbra < PEN.N > dans le cadre d'une transaction de 14,5 milliards de dollars jeudi, sa deuxième plus grande acquisition jamais réalisée, alors qu'elle cherche à revenir sur le marché neurovasculaire et à élargir son portefeuille d'appareils cardiaques.

nL4N3YG128

** Talen Energy TLN.O a déclaré jeudi qu'il achèterait environ 2,6 gigawatts de capacité de production au gaz naturel à la société de capital-investissement Energy Capital Partners pour 3,45 milliards de dollars, doublant ainsi sa production annuelle prévue et renforçant sa position sur le marché PJM qui opère dans le Mid-Atlantic et le Midwest des États-Unis.

nL4N3YG12Z

** Le groupe pétrolier hongrois MOL < MOLB.BU > devrait signer le premier accord clé dans le cadre de ses négociations visant à acheter une participation majoritaire dans la compagnie pétrolière serbe NIS détenue par la Russie < NIIS.BEL > dans les prochains jours, a déclaré le ministre hongrois des affaires étrangères, Peter Szijjarto.

nL8N3YG0RF

** Le groupe qatari Estithmar Holding < IGRD.QA > est prêt à prendre le contrôle de la banque syrienne Shahba et à prendre une participation de 30 % dans la Syrian International Islamic Bank, ont déclaré quatre personnes au fait du dossier, ce qui constituerait les premières acquisitions bancaires étrangères en Syrie depuis la chute de l'ancien dirigeant Bashar al-Assad.

nL6N3YG0KR

** Alkeme Insurance, soutenu par GCP Capital Partners, a réalisé cinq acquisitions au cours du dernier trimestre afin d'élargir son offre d'assurance dommages et ses capacités en matière d'avantages sociaux aux États-Unis, a annoncé la société mardi.

nL6N3YG0F7

** Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper < KDP.O > a lancé une offre publique d'achat de 18 milliards de dollars pour le groupe de café et de thé JDE Peet's < JDEP.AS >, ouvrant la voie à une entreprise mondiale de café qui pourrait rivaliser avec le leader du marché Nestle < NESN.S >.

nL1N3YG084