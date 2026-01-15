Wall Street en hausse, portée par les résultats de banques et TSMC

Wall Street finit en hausse jeudi

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans le rouge, grâce ‍notamment aux gains de Morgan Stanley et Goldman Sachs à la suite de la publication de résultats trimestriels solides, tandis que le secteur technologique a grimpé dans le sillage de ‌TSMC.

L'indice Dow Jones a gagné 0,60%, ou 292,81 points, à 49.442,44 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,87 points, soit 0,26%, à 6.944,47 points.

Le Nasdaq Composite a ​avancé de son côté de 58,27 points (0,25%) à 23.530,02 points.

Alors que les grandes ⁠banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fait état de bénéfices trimestriels ⁠en hausse, avec pour effet ‍de grimper respectivement de 4,6% et 5,8%.

La semaine avait jusque-là plutôt ⁠été marquée par des résultats mitigés dans le secteur bancaire, en proie également à des préoccupations engendrées par le projet du président américain Donald Trump de plafonner le taux ​d'intérêt des cartes de crédit.

Les investisseurs continuent de privilégier des titres dévalorisés par rapport à ceux de la 'tech', a noté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa ⁠dans l'Oklahoma. "Les banques et les industries" ont particulièrement été performantes ce jeudi, ​a-t-il ajouté. Le secteur industriel a signé un record de clôture.

Reste ​que le secteur technologique ​a également progressé durant la séance, alors que le principal fabriquant de semiconducteurs destinés à ​l'intelligence artificielle (IA), TSMC, a dit anticiper une ⁠croissance annuelle solide et signalé des capacités de production accrues aux Etats-Unis à l'avenir. Son titre a pris 4,4%.

D'autres entreprises du secteur, dont le poids lourd Nvidia et Broadcom, ont également fini en hausse.

Les grandes valeurs technologiques et les titres à forte croissance avaient été délaissées ‌récemment, les investisseurs ayant débuté l'année en quête de bonnes affaires.

(Rédigé par Jean Terzian)