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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 17:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 14 h 30 GMT:

** Madison Air Solutions MAIR.N a annoncé son intention d'acquérir le fabricant allemand de ventilateurs ebm-papst dans le cadre d'une opération évaluée à 5,4 milliards de dollars, afin de développer ses activités dans le domaine de la qualité de l'air et de la ventilation. nL4N44E0NJ

** Wispr Flow a annoncé avoir levé 280 millions de dollars lors d’un tour de table de série B valorisant la société à 2 milliards de dollars, les investisseurs misant sur la demande croissante d’outils vocaux basés sur l’IA qui aident les utilisateurs à écrire et à travailler sans utiliser leurs mains.

nL4N44E0WR

** Deutsche Telekom DTEGn.DE a annoncé avoir conclu un accord pour racheter l’opérateur de réseau polonais Fiberhost et le fournisseur grand public de services haut débit et de télévision Inea à Macquarie Asset Management pour 1 milliard d’euros (1,16 milliard de dollars). nL8N44E0CL

** Henkel AG & Co. HNKG.DE , le fabricant de la colle de construction Loctite, s’est vu refuser l’acquisition de la marque concurrente Liquid Nails après qu’un tribunal américain a donné raison vendredi à la Commission fédérale du commerce (FTC) qui contestait cette opération. nL6N44E0Q2

** Le fonds souverain d'Abu Dhabi, L'IMAD, prévoit d'acquérir la totalité d'AD Ports Group ADPORTS.AD . nL6N44E0BK

Fusions / Acquisitions

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