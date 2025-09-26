 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
26/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** Le marché en ligne OLX achètera la plateforme française de petites annonces de moteurs La Centrale pour 1,1 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars), a déclaré son propriétaire Prosus < PRX.AS >.

** Le gestionnaire d'investissement américain Tiptree < TIPT.O > a déclaré que la société sud-coréenne DB Insurance < 005830.KS > allait acquérir son unité d'assurance spécialisée, The Fortegra Group, pour environ 1,65 milliard de dollars en espèces.

** La Cour suprême de l'Inde a déclaré que le rachat de Bhushan Power and Steel (BPSL) par JSW Steel JSTL.NS pour un montant de 2,3 milliards de dollars pouvait se poursuivre, revenant ainsi sur sa décision antérieure de rejeter l'opération.

