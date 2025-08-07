 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** L'acquisition précédemment annoncée de la société britannique Argentex < AGFX.L > par le fournisseur de paiements transfrontaliers IFX Payments a été annulée après que la société de gestion du risque de change ait été mise sous administration le mois dernier, ont déclaré les entreprises.

nL4N3TZ0L4

** Western Midstream Partners < WES.N > a déclaré qu'elle allait acquérir Aris Water Solutions < ARIS.N > dans le cadre d'une opération en espèces et en actions évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, dans le but de diversifier ses activités dans le bassin permien.

nL4N3TY1WU

Fusions / Acquisitions

