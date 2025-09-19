((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Navan, Pattern Group, Cenovus Energy, Mubadala, Aquarian Holdings, OneDigital, L'assureur Generali, Le Crédit Agricole, La famille Ferragamo)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à1945 GMT vendredi:

** La société de voyages d'affaires et de dépenses Navan a rendu publique sa demande d'introduction en bourse aux Etats-Unis.

** L'accélérateur de commerce électronique Pattern Group

PTRN.O a obtenu une évaluation de 2,38 milliards de dollars alors que ses actions ont chuté de 3,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq, ce qui va à l'encontre de la tendance récente des bonnes performances d'introduction en bourse le premier jour.

** Le directeur général de la société canadienne Cenovus Energy

CVE.TO a rejeté les critiques concernant l'offre d'achat de sa société pour le producteur de sables bitumineux MEG Energy

MEG.TO , déclarant à Reuters que l'offre était juste et définitive. nL6N3V60LX

** Le fonds souverain d'Abu Dhabi Mubadala, principal actionnaire de la société de livraison turque Getir, envisage de se retirer de tous ses investissements dans Getir en Turquie, y compris ses activités de financement et de location de voitures, selon deux sources ayant connaissance de l'affaire. nL5N3V30RQ

** Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour acheter le fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O pour environ 70 dollars par action, selon deux personnes familières de l'affaire.

** OneDigital a annoncé un investissement majoritaire de la part de fonds gérés par Stone Point Capital et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, qui acquerront une participation des actionnaires existants, y compris Onex.

** L'assureur Generali GASI.MI et la banque française BPCE se sont mis d'accord pour supprimer les 50 millions d'euros (59 millions de dollars) de frais de rupture qui seraient déclenchés si l'accord proposé pour fusionner leurs activités de gestion d'actifs n'aboutissait pas, ont déclaré deux sources à Reuters.

** Le Crédit Agricole CAGR.PA a travaillé avec Deutsche Bank et Rothschild sur une fusion potentielle de sa branche italienne avec Banco BPM BAMI.MI , ont déclaré trois sources.

** La famille Ferragamo a déclaré qu'elle n'était pas intéressée par des "transactions extraordinaires" impliquant la société de luxe éponyme. nS8N3PH044

** Le minier et négociant Glencore < GLEN.L > est en pourparlers pour vendre une participation majoritaire dans Kamoto Copper Co, qui contrôle un important projet de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo, a rapporté Bloomberg News vendredi. nL6N3V60IC

** AM Best a déclaré que Northern Neck a accepté d'acheter les actions privilégiées de Mutual Capital Investment Fund, l'un des copropriétaires de Frederick Mutual. L'opération est soumise à l'approbation des autorités de régulation. nL6N3V60B3

** Les propriétaires de l'Atletico de Madrid sont en pourparlers avancés pour vendre une participation majoritaire dans le club de football espagnol de premier plan à Apollo Global Management < APO.N >, selon trois personnes ayant connaissance de l'opération. nL5N3V41HD

** La plateforme britannique de trading en ligne IG Group < IGG.L > a déclaré avoir acquis l'échange de crypto-monnaies australien Independent Reserve pour 178 millions de dollars australiens (117,41 millions de dollars), élargissant ainsi son offre numérique et sa présence dans la région Asie-Pacifique. nL3N3V60CW

** La société suédoise de capital-investissement EQT < EQTAB.ST > a lancé la vente de son activité d'infrastructure numérique nordique GlobalConnect, à une valeur potentielle de 8 milliards d'euros (9,43 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times en citant des sources non identifiées.

** La société canadienne de capital-investissement Onex Partners a annoncé qu'elle allait acquérir Integrated Specialty Coverages, l'administrateur du programme, auprès de KKR.

