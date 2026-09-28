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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 15:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Actualités Volkswagen: Northern Star Resources)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** Volkswagen VOWG_p.DE a annoncé son intention de renforcer son partenariat avec Gotion 002074.SZ et d’accélérer le développement d’une chaîne d’approvisionnement européenne en batteries par le biais d’une série de coentreprises, tout en acceptant parallèlement de céder une participation de 5,3% dans le fabricant chinois de batteries.

nL8N45K0ZT

** Le premier producteur d’or australien, Northern Star Resources NST.AX , a déclaré avoir rejeté une offre publique d’achat non sollicitée de 38,7 milliards de dollars australiens (27,1 milliards de dollars) émanant de la société sud-africaine Gold Fields GFIJ.J , ce qui constitue le dernier signe en date de la pression à la consolidation dans le secteur de l’or.

nL1N45K003

** A.P. Moller Capital, la branche d’investissement dans les infrastructures du groupe danois A.P. Moller, a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans l’opérateur portuaire européen Euroports. nL6N45K0GL

** La société belge d’imagerie et d’informatique Agfa

AGFB.BR va fusionner sa division d’impression numérique avec EFI, le fabricant d’imprimantes à jet d’encre industrielles détenu par Siris, afin de créer une entreprise mondiale détenue conjointement, ont indiqué les sociétés. nL6N45K0BW

** L'investisseur public singapourien Temasek a acquis une participation minoritaire de 9% dans la société de gestion du groupe de capital-investissement milanais FSI et s'est engagé à apporter des capitaux supplémentaires pour de futurs investissements, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué conjoint. nL8N45J03P

Fusions / Acquisitions

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NORTHERN STAR RE
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VOLKSWAGEN
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VOLKSWAGEN VZ
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