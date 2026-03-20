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(Ajouts: Ecolab, Silgan et ByteDance; mises à jour: Unilever)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h00 GMT ce vendredi:

** La société d'emballage américaine Silgan Holdings SLGN.N a manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE , selon deux sources au fait du dossier.

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** Ecolab < ECL.N > a déclaré qu'elle allait acquérir CoolIT Systems auprès de KKR < KKR.N > pour environ 4,75 milliards de dollars en espèces, l'entreprise de solutions d'eau cherchant à capitaliser sur la demande croissante de refroidissement liquide dans les centres de données.

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** La société chinoise ByteDance a accepté de vendre Shanghai Moonton Technology, le studio à l'origine du jeu mobile populaire "Mobile Legends: Bang Bang", à une société de jeux basée à Riyad et détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, ont indiqué les deux entreprises.

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** Le fabricant américain de produits de santé Prestige Consumer Healthcare < PBH.N > a déclaré qu'il achèterait la marque Breathe Right et d'autres actifs de Foundation Consumer Healthcare dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,045 milliard de dollars.

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** Unilever < ULVR.L > est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son petit rival McCormick & Company < MKC.N >, ce qui pourrait marquer un changement majeur pour la société britannique de biens de consommation, qui cherche à se concentrer sur les activités à plus forte croissance dans le domaine des produits ménagers et des soins personnels.

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** Les pourparlers visant à vendre la division acier de Thyssenkrupp < TKAG.DE > à l'indien Jindal Steel International ne progressent pas et l'opération tant attendue ne doit pas être bloquée pendant des mois, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance de la société allemande.

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** CAB Payments < CABP.L >, société britannique de traitement des paiements transfrontaliers, a déclaré qu'elle avait rejeté la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX < SNEX.O >, estimant que la proposition sous-évaluait la société et ses perspectives d'avenir.

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** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté d'acheter un médicament candidat contre le cancer du sein à la société de biotechnologie américaine Synnovation Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

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