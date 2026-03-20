 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Ecolab, Silgan et ByteDance; mises à jour: Unilever)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h00 GMT ce vendredi:

** La société d'emballage américaine Silgan Holdings SLGN.N a manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE , selon deux sources au fait du dossier.

nL6N4080L0

** Ecolab < ECL.N > a déclaré qu'elle allait acquérir CoolIT Systems auprès de KKR < KKR.N > pour environ 4,75 milliards de dollars en espèces, l'entreprise de solutions d'eau cherchant à capitaliser sur la demande croissante de refroidissement liquide dans les centres de données.

nL4N4080XL

** La société chinoise ByteDance a accepté de vendre Shanghai Moonton Technology, le studio à l'origine du jeu mobile populaire "Mobile Legends: Bang Bang", à une société de jeux basée à Riyad et détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, ont indiqué les deux entreprises.

nL1N4080DO

** Le fabricant américain de produits de santé Prestige Consumer Healthcare < PBH.N > a déclaré qu'il achèterait la marque Breathe Right et d'autres actifs de Foundation Consumer Healthcare dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,045 milliard de dollars.

nL6N4080JQ

** Unilever < ULVR.L > est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son petit rival McCormick & Company < MKC.N >, ce qui pourrait marquer un changement majeur pour la société britannique de biens de consommation, qui cherche à se concentrer sur les activités à plus forte croissance dans le domaine des produits ménagers et des soins personnels.

nL6N4080CJ

** Les pourparlers visant à vendre la division acier de Thyssenkrupp < TKAG.DE > à l'indien Jindal Steel International ne progressent pas et l'opération tant attendue ne doit pas être bloquée pendant des mois, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance de la société allemande.

nL8N4080BW

** CAB Payments < CABP.L >, société britannique de traitement des paiements transfrontaliers, a déclaré qu'elle avait rejeté la récente offre en espèces de la société de services financiers StoneX < SNEX.O >, estimant que la proposition sous-évaluait la société et ses perspectives d'avenir.

nL6N4080D7

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a accepté d'acheter un médicament candidat contre le cancer du sein à la société de biotechnologie américaine Synnovation Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ajoutant ainsi une thérapie ciblée à son portefeuille de médicaments contre le cancer.

nL1N40807H

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRIDGEPOINT GRP
226,800 GBX LSE -2,24%
CAB PMNT HLDG
89,200 GBX LSE -0,89%
ECOLAB INC
257,290 USD NYSE -0,54%
GERRESHEIMER
21,920 EUR XETRA +23,56%
KKR & CO
89,555 USD NYSE -1,16%
MCCORMIC NON VTG
53,675 USD NYSE -0,70%
NOVARTIS
115,740 CHF Swiss EBS Stocks -0,98%
PRESTIGE CONSMER
60,820 USD NYSE +1,25%
SILGAN HLDGS
38,535 USD NYSE -1,34%
SPIRE HEALTH GRO
190,500 GBX LSE +7,02%
STONEX GROUP
103,4800 USD NASDAQ -0,19%
THYSSENKRUPP
7,728 EUR XETRA -2,52%
UNILEVER
4 612,000 GBX LSE +0,83%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank