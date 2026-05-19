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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 9 h 30 GMT:

** Mistral AI, la société française leader européen de l'intelligence artificielle, a annoncé avoir racheté la société viennoise Emmi AI pour un montant non divulgué, dans le but de renforcer son offre destinée à ses clients industriels à travers l'Europe.

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** Le fabricant américain de puces Analog Devices < ADI.O > est en pourparlers avancés pour acquérir la société de puces d'intelligence artificielle Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** Les compagnies d'électricité américaines NextEra Energy < NEE.N > et Dominion Energy < D.N > ont annoncé lundi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars qui donnera naissance à l'un des plus grands services publics d'électricité au monde, alors que les centres de données, grands consommateurs d'énergie, se développent pour soutenir l'intelligence artificielle.

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Fusions / Acquisitions

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