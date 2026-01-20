((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Acrisure, Netflix, Abivax, Universal Music Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Le britannique GSK GSK.L a accepté d'acheter RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars, accédant au médicament expérimental de la biotechnologie américaine pour traiter les allergies alimentaires, alors qu'il cherche de nouveaux médicaments avant la perte du brevet d'un médicament contre le VIH le plus vendu. nL6N3YL0BU

** Netflix NFLX.O est passé à une offre entièrement en espèces pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery sans augmenter le prix de 82,7 milliards de dollars dans une tentative de fermer la porte aux efforts rivaux de Paramount pour s'emparer du géant hollywoodien. nL4N3YL106

** Le directeur général d'Abivax, Marc de Garidel, a qualifié de "bruit" les informations parues dans la presse française selon lesquelles Eli Lilly LLY.N pourrait racheter sa société, et a déclaré que les spéculations du marché sur un examen en cours par les autorités françaises n'étaient pas cohérentes avec le fonctionnement de la surveillance des investissements étrangers en France. nL6N3YG1CC

** La société Acrisure a achevé le changement de marque de deux de ses acquisitions dans le domaine du courtage d'assurance au Royaume-Uni, en regroupant les courtiers historiques Russell Scanlan et WH&R McCartney sous le nom d'Acrisure, a déclaré le courtier. nL6N3YL0RS

** Le groupe Universal Music UMG.AS est sur le point d'obtenir l'approbation antitrust de l'UE pour son offre de 775 millions de dollars sur Downtown Music, après que les régulateurs ont signalé leur acceptation de son offre de vendre la plateforme de services de redevances de cette dernière, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire. nL1N3YL0IB

** La société néo-zélandaise Fletcher Building FBU.NZ a annoncé mardi qu'elle allait vendre sa division construction à une unité de la société française d'infrastructure VINCI SA

SGEF.PA pour 315,6 millions de dollars néo-zélandais (182,76 millions de dollars). nL6N3YK12J

** Zurich Insurance Group ZURN.S a fait une offre de 7,67 milliards de livres (10,3 milliards de dollars) pour l'assureur spécialisé Beazley BEZG.L , rendant publique une offre améliorée qui a fait grimper les actions de la société britannique de 40% lundi. nL6N3YK0S9

** L'entreprise italienne multi-services Hera a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir le groupe de traitement de l'eau Sostelia dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 138 millions d'euros (161 millions de dollars), y compris la dette, renforçant ainsi sa position dans le traitement de l'eau industrielle et civile. nL8N3YK0Z8

** Le conglomérat mexicain Grupo Carso GCARSOA1.MX , contrôlé par le magnat Carlos Slim, va racheter la participation de Lukoil LKOH.MM pour détenir une participation à part entière dans les champs pétroliers offshore d'Ichalkil et de Pokoch, a déclaré l'entreprise dans un document déposé lundi. nL1N3YK0GQ

** Clear Group, consolidateur de courtiers britanniques soutenu par Goldman Sachs, a réalisé sa première acquisition de 2026 en achetant le courtier en assurances Shire Insurance Services Limited (SIS). nL6N3YK0PQ

** Le groupe Optio, un Agent Général Mandataire (MGA) spécialisé, a annoncé lundi qu'il avait finalisé l'acquisition des 75% restants du MGA italien Heca S.r.l. pour un montant non divulgué. nL6N3YK0NI

** La société de capital-investissement Everstone vendra la totalité de sa participation de 11,26% dans Restaurant Brands Asia RESR.NS , le franchisé indien et indonésien de Burger King, dans le cadre d'une transaction qui sera annoncée mardi, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire. nL4N3YK0MY