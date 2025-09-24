 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: TikTok, TenneT, Integral Ad Science et Banco BPM)

24 septembre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mercredi:

** Le président Donald Trump signera jeudi un décret déclarant que l'accord négocié par la Maison Blanche pour vendre les activités américaines de TikTok répondra aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré une source de la Maison Blanche ayant connaissance de l'affaire. nL2N3VB0WA

** Le gouvernement néerlandais vend 46 % de l'unité allemande de l'opérateur de réseau électrique TenneT à un consortium d'investisseurs pour un montant maximum de 9,5 milliards d'euros (11,3 milliards de dollars), a déclaré le gouvernement néerlandais, donnant le coup d'envoi de la séparation d'une activité qu'il tente de céder depuis longtemps.

nL2N3VB097

** La société de capital-investissement Novacap achètera Integral Ad Science IAS.O dans le cadre d'une transaction évaluant la cible à environ 1,9 milliard de dollars, a déclaré la société de vérification des publicités numériques.

nL3N3VB0RY

** Le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti a déclaré que Rome fixerait des conditions à un éventuel rapprochement entre Banco BPM BAMI.MI et l'unité italienne du Crédit Agricole CAGR.PA . nS8N3SF04D

** La société californienne Inszone Insurance Services a acquis Parker-Haskins Insurance, une agence indépendante basée à Dodge City, au Kansas, a indiqué la société.

nL6N3VB0BC

** La société britannique International Personal Finance < IPF.L > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de 514,9 millions de livres (693,31 millions de dollars) de la part du groupe financier américain Basepoint Capital, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 10 %.

nL6N3VB0MK

** La société diamantaire publique angolaise Endiama a fait une offre pour une participation minoritaire dans l'unité diamantaire De Beers d'Anglo American < AAL.L >, a déclaré le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de ce pays d'Afrique.

nL3N3VB0I8

** La branche de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manulife < MFC.TO > a déclaré avoir signé un accord pour acheter les activités du gestionnaire d'actifs britannique Schroders < SDR.L > en Indonésie.

nL2N3VB082

** La société brésilienne d'infrastructure et d'énergie Azevedo & Travassos < AZEV3.SA > a déclaré que Nemesis Brasil Participacoes avait signé un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation de 40,15 % auprès de l'actionnaire principal de la société, Camaçari FIP.

nS0N3UP02L

** The McGowan Companies a acquis Limit Insurance, un grossiste numérique insurtech dont les investisseurs comprennent IA Capital Group et American Family Ventures, entre autres.

nL6N3VA0PB

** Seatrium Limited < SEAT.SI >, basée à Singapour, a déclaré avoir conclu un accord pour vendre son "surplus" d'installations de construction navale AmFELS Yard au Texas pour 50,67 millions de dollars à une société affiliée de Karpowership.

nL2N3VA0T9

Fusions / Acquisitions

