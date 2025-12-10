((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Mr Price, Mapletree Pan Asia Commercial Trust, WTW, International Finance Corporation. Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Le distributeur de mode sud-africain Mr Price MRPJ.J a accepté d'acheter NKD Group, un distributeur discount basé en Allemagne, pour un montant maximum de 487 millions d'euros (568 millions de dollars), marquant ainsi son entrée sur le marché européen.

** Mapletree Pan Asia Commercial Trust < MACT.SI > a déclaré qu'il se défaisait de la tour de bureaux du centre commercial Festival Walk de Hong Kong pour 1,96 milliard de dollars HK (251,89 millions de dollars), dans le cadre de l'optimisation de son portefeuille, alors que le marché des bureaux de la Grande Chine est morose.

** Le courtier en assurance WTW < WTW.O > a déclaré qu'il allait acquérir Newfront dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 1,3 milliard de dollars, dans le but d'étendre sa portée sur le marché intermédiaire américain par l'intermédiaire de la société de courtage.

** La Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, va acquérir une participation d'environ 20% dans les unités d'assurance non-vie ukrainiennes de Vienna Insurance Group afin de soutenir la croissance du marché et la numérisation, a déclaré l'assureur.

** Le français Safran < SAF.PA > a déclaré avoir signé un accord définitif pour vendre son unité de divertissement à bord Safran Passenger Innovations à la société d'investissement américaine Kingswood Capital Management.

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de 5,01% dans Toyota Industries < 6201.T >, un groupe que Toyota Motor < 7203.T > espère racheter, selon un dépôt réglementaire.

** La société australienne St Barbara < SBM.AX > a déclaré que le producteur d'or chinois Lingbao Gold Group < 3330.HK > achèterait une participation de 50 % dans sa filiale St Barbara Mining pour 370 millions de dollars australiens (245,5 millions de dollars) en espèces.

** Le promoteur hongkongais Lai Sun Development < 0488.HK >, à court d'argent, a accepté de vendre sa participation de 50 % dans une tour de bureaux située dans le quartier financier central de la ville au géant du commerce électronique JD.com < 9618.HK > pour 3,5 milliards de dollars hongkongais (450 millions de dollars).

