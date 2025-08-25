 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 21:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT lundi:

** AbbVie ABBV.N achètera un médicament expérimental contre la dépression à son partenaire Gilgamesh Pharmaceuticals pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés, qui cherchent à accéder au marché en pleine expansion des traitements à base de psychédéliques.

nL4N3UH0U7

** Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O est prêt à créer un géant mondial du café pour rivaliser avec le leader du marché Nestlé NESN.S en rachetant JDE Peet's JDEP.AS pour 18 milliards de dollars, l'acquisition la plus importante en Europe depuis plus de deux ans.

nL1N3UH0D5

** Thoma Bravo va acquérir Verint Systems VRNT.O dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré la plateforme d'engagement des clients lundi, marquant le dernier rachat de logiciel alors que les sociétés de capital-investissement misent de plus en plus sur l'IA pour naviguer dans une économie incertaine. nL4N3UH0T9

** Le producteur de schiste américain Crescent Energy

CRGY.N a déclaré qu'il allait acquérir son homologue plus petit Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 3,1 milliards de dollars, y compris la dette. nL4N3UH0PF

** Le fonds de pension de Mercedes-Benz MBGn.DE va vendre sa participation d'environ 346 millions de dollars, soit 3,8%, dans Nissan Motor 7201.T , a déclaré un porte-parole du constructeur automobile allemand, ce qui accroît la pression sur le cours de l'action du constructeur japonais. nL1N3UH08W

** Royalty Pharma RPRX.O a déclaré avoir signé un accord avec BeOne Medicines pour acquérir un droit de redevance sur le médicament d'Amgen AMGN.O contre le cancer du poumon à petites cellules pour un montant pouvant aller jusqu'à 950 millions de dollars. nL4N3UH0M0

** Le négociant français en cacao Touton SA a déclaré qu'il était en pourparlers exclusifs en vue d'être vendu au négociant en matières premières et en énergie Hartree Partners.

nL1N3UH0IZ

** Vienna Insurance Group (VIG) a déclaré avoir remporté une enchère publique pour acquérir 80% du principal assureur non-vie moldave Moldasig SA, renforçant ainsi sa position en Europe centrale et orientale (CEE). nL6N3UH0E4

** Les propriétaires de l'oléoduc EPIC Crude explorent la possibilité d'une vente, toute transaction étant susceptible d'évaluer l'infrastructure énergétique à environ 3 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le sujet. nL1N3UE0YM

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBVIE
207,315 USD NYSE -1,59%
AMGEN
287,8002 USD NASDAQ -2,02%
CRESCENT ENRG RG-A
9,490 USD NYSE -4,48%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
JDE PEET'S
31,1800 EUR Euronext Amsterdam +17,48%
KEURIG DR PEPPER
31,1450 USD NASDAQ -11,36%
MERCEDES-BENZ GROUP
54,600 EUR XETRA -0,98%
NESTLE
74,880 CHF Swiss EBS Stocks -0,64%
NISSAN MOTOR CO
2,040 EUR Tradegate -2,86%
Pétrole Brent
68,78 USD Ice Europ +1,46%
Pétrole WTI
64,79 USD Ice Europ +1,55%
ROYAL PHARM RG -A
35,9750 USD NASDAQ -0,95%
VERINT SYSTEMS
20,2150 USD NASDAQ -1,25%
VITAL ENERGY
18,160 USD NYSE +15,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
