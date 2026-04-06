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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Neurocrine Biosciences)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Neurocrine Biosciences < NBIX.O > va acquérir le fabricant de médicaments pour maladies rares Soleno Therapeutics < SLNO.O > pour 2,9 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés, marquant ainsi l'expansion du fabricant de médicaments axés sur les neurosciences dans le domaine des troubles métaboliques.

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** Olam Group < OLAG.SI >, basé à Singapour, a déclaré avoir accepté de vendre son activité de services informatiques et numériques, Mindsprint, à la société indienne de services informatiques Wipro < WIPR.NS > pour une valeur d'entreprise de 375 millions de dollars.

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** KNDS France - une unité du fabricant allemand de chars KNDS - a achevé le rachat de la société française Texelis Defense pour un montant non divulgué, a déclaré KNDS France.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NEUROCRINE BIOSCIENCES
131,6000 USD NASDAQ 0,00%
OLAM GROUP
0,7461 USD OTCBB +12,82%
SOLENO THERAPTCS
39,4900 USD NASDAQ 0,00%
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