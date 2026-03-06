((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Axel Springer, Servier, EMS)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT vendredi:

** Le groupe de médias allemand Axel Springer a déclaré qu'il avait accepté d'acheter le Telegraph Media Group de Grande-Bretagne pour 575 millions de livres (766,3 millions de dollars) en espèces, mettant fin à une période prolongée d'incertitude sur la propriété du journal.

nL4N3ZU0XM

** Le fabricant français de médicaments Servier a déclaré qu'il achèterait Day One Biopharmaceuticals < DAWN.O > pour environ 2,5 milliards de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de traitements contre les tumeurs cérébrales.

nL4N3ZU14P

** La société pharmaceutique brésilienne EMS a annoncé l'achat de Medley, une unité du fabricant français de médicaments Sanofi < SASY.PA >, selon un communiqué commun.

nS0N3ZG00P

** La société britannique Marwyn Acquisition Company III Ltd < MAC3.L > a mis fin aux négociations de fusion avec Palmer Street Capital, déclarant que la société de services financiers a un besoin limité de capitaux extérieurs à court terme.

nL6N3ZU0IF

** Le fournisseur de Toyota Denso < 6902.T > a fait une offre pour le fabricant de puces Rohm < 6963.T >, une transaction potentielle de 8,3 milliards de dollars qui élargira l'emprise du géant des pièces automobiles sur les puces de gestion de l'énergie utilisées dans les véhicules électriques et les centres de données.

nL4N3ZU08N

** Lesha Bank, anciennement connue sous le nom de Qatar First Bank, a déclaré qu'elle allait acquérir le loueur d'avions Amedeo Air Four Plus < AA4.L >, basé à Guernesey, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, impliquant une valeur d'entreprise de 751 millions de livres (1 milliard de dollars).

nL4N3ZU0I9