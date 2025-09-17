((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouté: MercadoLibre, Abu Dhabi National Oil Company, Kering, StubHub, UniCredit, Rithm Capital, Puma, Kellanova)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1945 GMT mercredi:

** Mercado Pago, la branche financière de la société de commerce électronique latino-américaine MercadoLibre MELI.O , a annoncé mercredi l'achat de Nikos DTVM, un distributeur brésilien de produits d'investissement, ce qui marque la première acquisition de la fintech dans le pays. nL2N3V40X4

** Abu Dhabi National Oil Company a retiré l'offre de 18,7 milliards de dollars qu'elle avait présentée pour acheter le producteur de gaz australien Santos STO.AX après des mois de querelles sur l'évaluation et les conditions. nL2N3V40D1

** Le groupe de luxe français Kering PRTP.PA a nommé Francesca Bellettini au poste de directrice générale de Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, après seulement neuf mois passés à la tête de la marque de mode italienne. nL6N3V40QC

** Les actions de StubHub STUB.N ont augmenté d'environ 8 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York, évaluant le marché de la revente de billets à 9,32 milliards de dollars, ce qui s'ajoute à une série d'accueils positifs le premier jour pour les plates-formes technologiques nL3N3V414B

** La directrice générale d'UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, a désigné la Pologne, ainsi que l'Italie et l'Allemagne, comme les pays où une fusion ou une acquisition pourrait être la plus bénéfique pour la banque. nL5N3V40DC

** Le gestionnaire d'actifs mondial Rithm Capital RITM.N a déclaré qu'il avait accepté d'acquérir le propriétaire de portefeuilles de bureaux Paramount Group PGRE.N pour 1,6 milliard de dollars en espèces, en pariant sur un rebond de l'immobilier de bureau. nL3N3V40SI

** Deux investisseurs préparent une offre publique d'achat pour le fabricant allemand de vêtements de sport Puma PUMG.DE , a rapporté Manager Magazin, ce qui a fait grimper le prix de l'action de plus de 11%. nL2N3V40HV

** Les autorités de la concurrence de l'UE ont repris leur enquête sur l'offre de 36 milliards de dollars du fabricant de bonbons Mars pour le fabricant de Pringles Kellanova K.N , fixant une date limite au 19 décembre pour leur décision, selon une mise à jour sur le site Web de la Commission européenne.

** La branche bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group < 8316.T > a accepté d'acheter une participation supplémentaire de 4,2 % dans la banque indienne Yes Bank < YESB.NS > à une filiale du groupe Carlyle < CG.O > pour 51 milliards de yens ( 349 millions de dollars), a indiqué la société. nL2N3V40AF

** La société d'investissement mondiale KKR a acquis le distributeur d'assurance japonais Hoken Minaoshi Hompo Group auprès du fonds d'investissement Advantage Partners, ont annoncé les deux sociétés mardi. nL6N3V40BW

** Le négociant en matières premières et la société d'investissement ResInvest Group ont déclaré être en pourparlers pour acheter Datteln 4, la centrale électrique au charbon de 1 gigawatt qu'Uniper < UN0k.DE > doit vendre dans le cadre du sauvetage de l'entreprise allemande par le gouvernement en 2022. nL5N3V213D

** Le fabricant de médicaments américain Bristol Myers Squibb < BMY.N > a déclaré avoir signé un accord pour vendre sa participation de 60 % dans une coentreprise pharmaceutique en Chine. nL6N3V4032

** L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré avoir accumulé une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday < WDAY.O >, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise. nL3N3V31EQ