((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Les investisseurs chinois Guoxin Guotong Fund (GT Fund) et CNIC Corporation envisagent de vendre leur participation de 33,3% dans l'opérateur de réseau de gaz espagnol Redexis alors que le gouvernement du pays prépare un nouveau cadre de rémunération pour les réseaux de gaz, ont déclaré des personnes ayant connaissance des négociations.

** Les actions de Banijay Group < BNJ.AS > ont augmenté de près de 6% après que la société de divertissement française ait annoncé un accord mardi pour fusionner ses opérations de production avec All3Media, détenu par la société d'investissement RedBird IMI.

** La société canadienne SSR Mining < SSRM.TO > a déclaré avoir conclu un protocole d'accord contraignant pour vendre sa participation de 80 % dans la mine turque de Copler à Cengiz Holding A.S. pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

** Lee Equity Partners a élargi sa plateforme de services d'assurance avec l'acquisition de la société de conseil KCIC, basée à Washington, D.C., a déclaré mardi la société de capital-investissement.

