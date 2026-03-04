 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Les investisseurs chinois Guoxin Guotong Fund (GT Fund) et CNIC Corporation envisagent de vendre leur participation de 33,3% dans l'opérateur de réseau de gaz espagnol Redexis alors que le gouvernement du pays prépare un nouveau cadre de rémunération pour les réseaux de gaz, ont déclaré des personnes ayant connaissance des négociations.

nL6N3ZR17G

** Les actions de Banijay Group < BNJ.AS > ont augmenté de près de 6% après que la société de divertissement française ait annoncé un accord mardi pour fusionner ses opérations de production avec All3Media, détenu par la société d'investissement RedBird IMI.

nL6N3ZS0YV

** La société canadienne SSR Mining < SSRM.TO > a déclaré avoir conclu un protocole d'accord contraignant pour vendre sa participation de 80 % dans la mine turque de Copler à Cengiz Holding A.S. pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

nL4N3ZS11U

** Lee Equity Partners a élargi sa plateforme de services d'assurance avec l'acquisition de la société de conseil KCIC, basée à Washington, D.C., a déclaré mardi la société de capital-investissement.

nL6N3ZS0NV

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANIJAY GRP
8,5000 EUR Euronext Amsterdam +5,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank