 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 190,20
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Morgan Stanley; Mises à jour: Jamf, Thermo Fisher)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** Thermo Fisher TMO.N a déclaré qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour un montant allant jusqu'à 9,4 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité de recherche sur les essais cliniques dans le cadre d'un fort rebond de la demande aux États-Unis.

nL4N3WA16Y

** Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley

MS.N a déclaré qu'il achèterait la plateforme d'actions privées EquityZen, alors que Wall Street s'efforce de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des participations dans des startups à croissance rapide.

nL4N3WA1P4

** Jamf < JAMF.O > a déclaré que la société de capital-investissement Francisco Partners a accepté de racheter le fabricant de logiciels de gestion d'appareils dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 2,2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

nL4N3WA19Q

** Le japonais Sumitomo Corp < 8053.T > a déclaré qu'il dépenserait environ 881,7 milliards de yens (5,85 milliards de dollars) pour transformer SCSK < 9719.T >, une société de services informatiques, en une filiale à part entière.

nL4N3WA0XO

** Le groupe technologique japonais NEC < 6701.T > va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels de télécommunications et de large bande CSG Systems < CSGS.O >, a-t-il déclaré.

nL1N3WA09U

** La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O >, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mardi.

nL4N3W91IK

** La compagnie pétrolière publique argentine YPF YPFDm.BA a déclaré mardi qu'elle avait acquis la participation restante de 50% dans Refinor auprès de Hidrocarburos del Norte pour 25,2 millions de dollars.

nS0N3VB099

** Nvidia < NVDA.O > paiera 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans Nokia < NOKIA.HE > dans le cadre d'un accord axé sur l'IA et les centres de données, a déclaré le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications mardi, alors que ses actions ont atteint leur plus haut niveau en près d'une décennie.

nL1N3W90YR

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CSG SYSTEMS INTL
78,8900 USD NASDAQ +14,75%
JAMF HOLDING
12,8400 USD NASDAQ +15,16%
MORGAN STANLEY
165,400 USD NYSE +0,13%
NEC
31,510 EUR Tradegate +7,07%
NEC
32,5000 USD OTCBB 0,00%
NOKIA
6,362 EUR XETRA -3,61%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NVIDIA
211,9600 USD NASDAQ +5,44%
STARBUCKS
84,4900 USD NASDAQ -1,10%
SUMITOMO CORP
30,8800 USD OTCBB 0,00%
THERMO FISHER SC
561,770 USD NYSE +0,70%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank