Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** Thermo Fisher TMO.N a déclaré qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour un montant allant jusqu'à 9,4 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité de recherche sur les essais cliniques dans le cadre d'un fort rebond de la demande aux États-Unis.

** Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley

MS.N a déclaré qu'il achèterait la plateforme d'actions privées EquityZen, alors que Wall Street s'efforce de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des participations dans des startups à croissance rapide.

** Jamf < JAMF.O > a déclaré que la société de capital-investissement Francisco Partners a accepté de racheter le fabricant de logiciels de gestion d'appareils dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 2,2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

** Le japonais Sumitomo Corp < 8053.T > a déclaré qu'il dépenserait environ 881,7 milliards de yens (5,85 milliards de dollars) pour transformer SCSK < 9719.T >, une société de services informatiques, en une filiale à part entière.

** Le groupe technologique japonais NEC < 6701.T > va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels de télécommunications et de large bande CSG Systems < CSGS.O >, a-t-il déclaré.

** La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O >, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mardi.

** La compagnie pétrolière publique argentine YPF YPFDm.BA a déclaré mardi qu'elle avait acquis la participation restante de 50% dans Refinor auprès de Hidrocarburos del Norte pour 25,2 millions de dollars.

** Nvidia < NVDA.O > paiera 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans Nokia < NOKIA.HE > dans le cadre d'un accord axé sur l'IA et les centres de données, a déclaré le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications mardi, alors que ses actions ont atteint leur plus haut niveau en près d'une décennie.

