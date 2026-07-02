((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Yara)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Le fabricant norvégien d'engrais Yara YAR.OL a annoncé que sa filiale avait conclu un accord en vue d'acquérir l'usine de production de Gulf Coast Ammonia, située au Texas, auprès de GCA Holdings LLC pour un montant de 1,3 milliard de dollars.

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** LY Corp 4689.T , filiale de SoftBank, et Bain Capital ont une nouvelle fois relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix à 670 milliards de yens (4,12 milliards de dollars) et creusant ainsi l'écart par rapport à l'offre concurrente du suédois EQT

EQTAB.ST . nL6N43408A

** Une filiale du groupe danois A.P. Moller Holding a accepté d’acquérir la société norvégienne de location de navires Ocean Yield auprès de fonds gérés par la société de capital-investissement KKR KKR.N pour un montant non divulgué, ont annoncé les entreprises. nL8N4340D7

** QBE Insurance Group a acquis 100 % du capital de l’assureur indien Raheja QBE General Insurance Company, a annoncé l’assureur mondial dont le siège social est situé en Australie. nL6N4340ES

** Genel Energy GENL.L va acquérir Capricorn Energy

CNE.L pour 360 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a-t-elle indiqué, ce qui lui permettra de prendre pied en Égypte alors qu'elle cherche à se diversifier au-delà de ses actifs pétroliers du Kurdistan irakien, sujets à des perturbations. nL4N4340FS

** World Insurance Associates a acquis Still Creek Insurance, une société spécialisée dans l’assurance automobile, habitation, entreprise et vie, basée à Rockland, dans le Maryland. La transaction a été finalisée le 1er mars.

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** Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle et l’allemand Patrizia ont convenu de fusionner leurs fonds immobiliers britanniques, ont annoncé jeudi les deux sociétés, s’inscrivant ainsi dans une tendance des investisseurs immobiliers à rechercher une plus grande échelle pour faire face aux coûts d’emprunt élevés. nL6N4340GE