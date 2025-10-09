((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Lloyds Banking Group < LLOY.L > a déclaré qu'il rachèterait la participation de 49,9% de Schroders < SDR.L > dans la coentreprise de gestion de patrimoine formée par les deux entreprises en 2019.

** La filiale japonaise de SoftBank, < 9984.T > PayPay Corp, opérateur d'applications de paiement, a acquis une participation de 40% dans Binance Japan, a déclaré la filiale japonaise de Binance, sans divulguer les détails de la transaction.

** Saudi Aramco < 2222.SE > a déclaré avoir achevé l'acquisition d'une participation de 22,5% dans sa coentreprise de raffinage et de pétrochimie Petro Rabigh < 2380.SE > auprès du japonais Sumitomo Chemical < 4005.T > pour 2,63 milliards de riyals (701,8 millions de dollars), dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise déficitaire.

** Brown & Brown (Europe) a acquis la totalité du capital social du courtier britannique en assurance numérique All Medical Professionals Limited (AMP).

