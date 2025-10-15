 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Eletrobras, S&P Global, Hillenbrand, BlackRock, United Energy Group, SFR Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** La compagnie d'électricité brésilienne Eletrobras < ELET3.SA > a déclaré dans un dépôt de titres qu'elle a signé un contrat avec J&F pour la vente de sa participation dans l'entreprise publique Eletronuclear pour 535 millions de reais ( 97,87 millions de dollars).

nS0N3VN03R

** S&P Global < SPGI.N > a accepté d'acheter le fournisseur de données sur les marchés privés With Intelligence, a déclaré la société, alors qu'elle cherche à étendre ses produits pour le segment à croissance rapide des services financiers.

nL3N3VW0WV

** Hillenbrand < HI.N > a annoncé qu'elle serait rachetée par la société d'investissement Lone Star dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur d'entreprise d'environ 3,8 milliards de dollars, ce qui a fait grimper les actions du fabricant d'équipement industriel de plus de 18 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

nL3N3VW0YE

** Un groupe d'investisseurs, dont BlackRock < BLK.N > et Nvidia < NVDA.O >, achètera Aligned Data Centers à Macquarie Asset Management < MQG.AX > dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés, alors que l'expansion de l'infrastructure de l'intelligence artificielle se poursuit.

nL3N3VW0TS

** Le groupe chinois United Energy Group < 0467.HK > a acheté Apex International Energy, qui possède huit concessions pétrolières produisant 11 000 barils par jour dans le désert occidental de l'Égypte, a déclaré Apex.

nL2N3VW0D4

** Altice France, propriétaire de la société de télécommunications SFR, a rejeté une offre de trois rivaux français pour acheter l'opérateur, a déclaré le directeur général d'Altice Arthur Dreyfuss dans un mémo, repoussant un accord potentiel qui pourrait stimuler la consolidation sur le marché européen des télécommunications.

nL5N3VW0BN

** La banque espagnole Santander < SAN.MC > fusionne sa banque numérique Openbank avec son activité de crédit à la consommation en Europe dans le cadre d'un effort de simplification de sa structure et de réduction des coûts, a déclaré la banque.

nL5N3VW08P

** Bouygues Telecom < BOUY.PA >, Free-iliad Group et Orange < ORAN.PA > ont déclaré mardi avoir déposé une offre non contraignante pour acquérir une grande partie des activités d'Altice en France pour une valeur d'entreprise totale de 17 milliards d'euros.

nTUA607DT2

** L'opérateur de réseau de gaz espagnol Enagas < ENAG.MC > est en pourparlers pour acquérir la participation de 32% du fonds souverain singapourien GIC dans Terega, le deuxième opérateur de transport de gaz en France, selon deux personnes au fait de la situation.

nL6N3VU0PM

© 2025 Thomson Reuters.

