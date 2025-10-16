 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Alliance du commerce s'insurge du renforcement du partenariat entre La Poste et Temu
information fournie par AFP 16/10/2025 à 18:33

Une plateforme Colissimo au Thillay, le 15 décembre 2022 dans le Val-d'Osie ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Une plateforme Colissimo au Thillay, le 15 décembre 2022 dans le Val-d'Osie ( AFP / Emmanuel DUNAND )

L'Alliance du commerce et la fédération Procos ont fait part jeudi de leur "profonde incompréhension et inquiétude" et appelé le gouvernement à "l'action forte" après le renforcement du partenariat entre La Poste et Temu sur la distribution des colis.

Mercredi, Colissimo et Temu ont signé un protocole d'accord "pour renforcer leur collaboration logistique et soutenir les vendeurs" français en facilitant leurs envois, selon un communiqué publié mercredi par la plateforme de bazar appartenant au géant chinois PDD Holdings.

Cet accord "acte la possibilité pour Temu d'avoir recours, comme tout autre client, à une palette de services de La Poste, de livraison de colis, d'entreposage ou de préparation de commandes", d'après La Poste, entreprise publique française détenue à 66% par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à 34% par l'Etat.

"Ce partenariat facilite l'accès" de Temu "au marché français, au détriment des enseignes implantées sur le territoire et des règles fondamentales de concurrence loyale", ont réagi dans un communiqué commun l'Alliance du commerce et la fédération du commerce spécialisé Procos.

Celles-ci "expriment leur profonde incompréhension et inquiétude" et appellent le gouvernement à "la cohérence et à l'action forte".

"La Poste ne peut pas être le cheval de Troie de Temu. Ce partenariat envoie un signal désastreux aux acteurs du commerce implantés en France", s'insurgent dans le communiqué Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, et Antoine Peters, délégué général de Procos.

Ils demandent également au gouvernement, qu'ils accusent de "double discours", de mettre en place plusieurs mesures: droits de douane pour les colis de moins de 150 euros, l'instauration de frais de gestion sur les petits colis au niveau européen, le renforcement des contrôles et des sanctions à l'égard de ces plateformes ainsi que la dénonciation de la convention postale universelle qui permet aux vendeurs chinois de bénéficier de tarifs préférentiels.

Le projet de budget 2026 de l'Etat prévoit une taxe sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne, notamment de Chine.

Cette annonce survient dans un contexte abrasif en France concernant les plateformes asiatiques d'e-commerce, qui représentent 22% des colis acheminés par La Poste mais sont accusées d'inonder le marché de produits à prix cassés et non conformes, de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de travail indigne.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 17.10.2025 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Jean-Charles Naouri, ex-président-directeur général du distributeur français Casino
    Quatre ans de prison, dont un an ferme, requis contre l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:44 

    Le parquet du tribunal de Paris a requis jeudi une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre de l'ex-PDG du distributeur français Casino, Jean-Charles Naouri, dans le cadre de son procès ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:44 

    (Actualisé avec ASOS, Volvo) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank