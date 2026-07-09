((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Trucordia et Apollo Micro Systems)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 19 h 30 GMT:

** Trucordia a acquis les actifs de la société de courtage spécialisée californienne Dominion Insurance Services, a annoncé jeudi cette dernière. nL6N43B0S9

** La société indienne Apollo Micro Systems APLL.NS va acquérir une participation de 41,33 % dans le fabricant d'équipements de défense Premier Explosives PRMR.NS pour 15,5 milliards de roupies (162,50 millions de dollars), ont annoncé jeudi les deux sociétés. L4N43B1B4

** Enterprise Risk Associates a racheté Insurance Solutions of America, une société de courtage en assurance commerciale et de conseil en gestion des risques basée en Floride, a annoncé mercredi l’entreprise. nL6N43B0O1

** L'assureur spécialisé Arrow Global Insurance a racheté Fusion Specialty, a annoncé la société. nL6N43B0MQ

** Le constructeur allemand de moteurs Deutz < DEZG.DE > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir le constructeur de véhicules militaires FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft pour 1,6 milliard d'euros (1,83 milliard de dollars), renforçant ainsi son implantation dans le secteur de la défense alors que les dépenses militaires européennes sont en hausse. nL8N43B09O

** L’agence fédérale russe de gestion du patrimoine, Rosimushchestvo, a déclaré avoir vendu le négociant en céréales nationalisé Rodnie Polya à Tiara Holding pour 11,7 milliards de roubles (153,6 millions de dollars) lors d’une vente aux enchères organisée par l’État. nS8N42X00D

** Le groupe Amwins et Dragoneer Investment Group ont réaffirmé leur offre publique d'achat en numéraire de 6 dollars australiens par action sur Steadfast, prolongeant ainsi de quatre semaines la période d'exclusivité accordée par le courtier d'assurance australien, a indiqué Steadfast.

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** La banque finlandaise S-Bank a annoncé qu’elle lancerait une offre publique d’achat volontaire en numéraire à 17,20 € par action sur Oma Savings Bank OMASP.HE , valorisant ainsi l’établissement de crédit à 571,4 millions d’euros (653,17 millions de dollars), a indiqué Oma Savings Bank dans un communiqué. nL8N43B0AE