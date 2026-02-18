((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour: Liberty Global, ajoute: Ebay, Nestlé, SM Energy)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mercredi:

** EBay EBAY.O a déclaré qu'il achèterait le marché de la mode de consommateur à consommateur Depop à Etsy ETSY.N pour près de 1,2 milliard de dollars en espèces. nL4N3ZE1MD

** Nestlé NESN.S envisage de réduire sa présence dans le secteur des crèmes glacées et a examiné différentes options, y compris une éventuelle réduction de sa participation dans Froneri, a rapporté Bloomberg News nL4N3ZE1EQ

** Le producteur américain de pétrole et de gaz SM Energy SM.N a déclaré qu'il vendrait certains actifs dans le sud du Texas à Caturus Energy pour 950 millions de dollars en espèces afin de réduire sa dette et de renforcer sa structure de capital.

** Rio Tinto RIO.L , RIO.AX a déclaré avoir pris le contrôle majoritaire de la société canadienne Nemaska Lithium, ce qui lui permet d'avancer dans la construction d'une entreprise intégrée dans le secteur du lithium au Québec.

** Cencora COR.N vendra sa filiale MWI Animal Health à la société privée Covetrus dans le cadre d'une transaction évaluant l'unité à 3,5 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés, dans le but de se concentrer sur la distribution de médicaments. nL4N3ZE0Q4

** Western Digital WDC.O prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans l'unité de mémoire flash Sandisk SNDK.O , qu'il détenait auparavant, alors que le fabricant de disques durs cherche à réduire sa dette. nL4N3ZE0D4

** Un consortium comprenant Liberty Global LBTYA.O a accepté mercredi d'acheter le fournisseur britannique de fibres alternatives Substantial Group pour 2 milliards de livres (2,72 milliards de dollars) dans le but de s'attaquer à BT Openreach.

** Vodafone VOD.L a déclaré qu'il vendrait sa participation de 50% dans la joint-venture néerlandaise VodafoneZiggo à son partenaire Liberty Global LBTYA.O pour 1 milliard d'euros (1,18 milliard de dollars) en espèces et une participation de 10% dans un nouveau groupe de télécommunications élargi au Benelux. nL4N3ZE0WS

** Le sidérurgiste australien BlueScope Steel BSL.AX a déclaré qu'il envisageait une offre de rachat de 15 milliards de dollars australiens (10,62 milliards de dollars) de la part de SGH Ltd SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics

STLD.O , mais les investisseurs restent hésitants quant à la réalisation de l'opération. nL4N3ZD1QJ

** Danaher DHR.N , une société américaine de 150 milliards de dollars qui fabrique des outils utilisés pour développer et tester des médicaments, a accepté mardi d'acheter Masimo

MASI.O pour 9,9 milliards de dollars, se développant ainsi dans les dispositifs de surveillance des patients dans un mouvement surprenant en dehors de son objectif principal.

** Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mardi la dernière offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien rival sept jours pour soumettre une "meilleure et dernière" offre pour surenchérir sur un accord existant de vente de ses activités, y compris HBO Max et la franchise "Harry Potter" à Netflix.

