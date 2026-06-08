((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Nestlé SA et Orange)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 20h00 GMT :

** PAI Partners, partenaire de longue date du géant de la grande consommation Nestlé SA NESN.S dans le domaine du capital-investissement, s'est retiré de la course à l'acquisition de son activité eau, qui comprend des marques telles que Perrier, a rapporté lundi Bloomberg News.

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** Orange ORAN.PA a acquis la totalité du capital de MasOrange, le plus grand opérateur de télécommunications d'Espagne, après avoir racheté les parts de son partenaire de coentreprise dans le cadre d'une transaction de 4,25 milliards d'euros (4,91 milliards de dollars), a-t-il annoncé lundi.

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** Johnson & Johnson < JNJ.N > a annoncé qu'elle allait acquérir la société de biotechnologie Firefly Bio pour 1 milliard de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux.

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** Incyte < INCY.O > a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Vega Therapeutics, une filiale à 100 % de Star Therapeutics, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les troubles sanguins.

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** Blackstone Inc < BX.N > cherche à vendre des participations d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars qu'elle détient dans des fonds d'investissement privés, a rapporté le Financial Times, dans le cadre d'une opération qui testerait l'appétit des investisseurs pour des actifs de capital-investissement plus anciens.

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** Le premier groupe bancaire italien, Intesa Sanpaolo < ISP.MI >, a lancé une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros (35 milliards de dollars), en numéraire et en actions, pour racheter son concurrent plus modeste Monte dei Paschi di Siena < BMPS.MI >, ce qui pourrait donner naissance à la deuxième banque de la zone euro.

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** Le groupe américain Ingredion < INGR.N > a conclu un accord pour racheter la société britannique Tate & Lyle < TATE.L > pour 2,7 milliards de livres sterling (3,6 milliards de dollars) en espèces, afin de créer une entreprise leader dans le domaine des ingrédients alimentaires et des boissons de spécialité.

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** Intesa Sanpaolo < ISP.MI > a pris une participation de 3 % dans Generali < GASI.MI > afin d’empêcher l’assureur de se constituer une participation défensive dans la plus grande banque italienne, a déclaré le directeur général Carlo Messina aux analystes.

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