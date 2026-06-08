Wall Street termine sur une note contrastée, la technologie recherchée

Un écran à la Bourse de New York, le 37 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, les investisseurs se tournant principalement vers les valeurs technologiques après une vague de ventes en fin de semaine dernière.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a progressé de 0,86% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,30%. Le Dow Jones s'est lui replié de 0,16%.

"Il semblait logique d'assister aujourd'hui à quelques achats à bon compte après la clôture très mauvaise de vendredi", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), particulièrement sanctionnées en fin de semaine dernière, ont ainsi été les plus recherchées lundi.

Le géant des puces Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, a repris 1,73% à 208,64 dollars, après avoir chuté de plus de 6% vendredi. Sa valorisation est repassée au-dessus du seuil symbolique de 5.000 milliards de dollars.

D'autres grands noms du secteur ont aussi gagné du terrain, à l'instar d'Intel (+11,19%), AMD (+5,14%), Micron (+9,87%) ou Qualcomm (+0,85%).

"Ce sont essentiellement les secteurs de la technologie et de l'énergie qui ont fait grimper le marché aujourd'hui", explique Steve Sosnick.

"On constate un ralentissement de l'activité sur le reste du marché", notent les analystes de Briefing.com, d'où le repli du Dow Jones, composé de valeurs plus traditionnelles.

En parallèle, les investisseurs ont gardé un oeil attentif sur les derniers développements géopolitiques, dont l'annonce d'un arrêt des hostilités entre l'Iran et Israël après des frappes réciproques entre les deux pays au cours du week-end.

Le président américain Donald Trump, qui n'a pas caché ces derniers jours ses désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avait juste avant tapé du poing sur la table.

"Le marché reste convaincu que le président n'a pas vraiment envie de poursuivre cette guerre", explique à l'AFP John Kilduff, d'Again Capital.

"Mais il y a manifestement encore des opérations annexes qui se poursuivent (...) c'est un va-et-vient constant", poursuit l'analyste.

Sur le marché obligataire, l'échéance à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait vers 20H20 GMT, à 4,56% contre à 4,53% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, tous les yeux sont rivés sur l'introduction en Bourse (IPO) du géant de l'aérospatial SpaceX, société du milliardaire Elon Musk, attendue vendredi.

Cela va être "un événement historique", estiment les analystes de Renaissance Capital, cabinet spécialisé dans les IPO. SpaceX souhaite lever 75 milliards de dollars, un record.

Au tableau des valeurs, le fabricant de verre, de céramique et de fibres optiques Corning (+5,59% à 187,50 dollars) a profité de l'annonce d'un accord de plusieurs milliards de dollars avec Amazon.

Il vise à fournir des matériaux "destinés à alimenter le réseau croissant de centres de données d'Amazon à travers les États-Unis", selon un communiqué.

Le spécialiste des semi-conducteurs Marvell Technology (+9,63% à 288,85 dollars) a été poussé à la fois par le mouvement haussier des valeurs de la tech, mais aussi par l'annonce de sa cotation prochaine au sein de l'indice S&P 500.

Depuis le début de l'année, le titre a plus que triplé sa valeur.

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