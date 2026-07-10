((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: CVC DIF)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19h30 GMT:

** L'investisseur dans les infrastructures CVC DIF a conclu un accord d'exclusivité en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la société italienne de gestion des déchets spéciaux EcoEridania, après s'être imposé comme le soumissionnaire privilégié à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier. nL8N43C0S2

** La société d’investissement américaine Apollo Global Management < APO.N > a lancé une offre de 5,7 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars) sur easyJet < EZJ.L >, devançant ainsi une offre concurrente de Castlelake et ouvrant la voie à une éventuelle bataille pour le rachat de l’une des plus grandes compagnies aériennes d’Europe.

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** Risk Placement Services, la division de courtage de gros américaine d’Arthur J Gallagher & Co, a racheté Med James, société basée à Overland Park, dans le Kansas, a-t-elle annoncé jeudi. nL6N43C0H4

** La State Bank of India < SBI.NS > va céder une participation de 1,42 % dans sa filiale de gestion d’actifs SBI Funds Management < SBIA.NS > à 30 investisseurs pour un montant de 16,55 milliards de roupies (173,5 millions de dollars) dans le cadre d’un placement préalable à l’introduction en bourse, a annoncé jeudi l’établissement bancaire.

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** Aviva a signé un accord en vue d’acquérir les 26 % restants du capital d’Aviva Life Insurance Company India Ltd (Aviva India) auprès de Dabur Invest Corp, son partenaire local dans le cadre d’une coentreprise. nL6N43C0G4

** Le groupe Marex va acquérir la société de compensation Bright Point International, basée à Singapour, a annoncé la société jeudi en fin de journée, dans le but d’étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique et d’accéder aux marchés chinois. nL4N43C08D