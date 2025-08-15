((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** Associated British Foods < ABF.L > a accepté d'acheter la marque de pain Hovis à la société de capital-investissement Endless, renforçant ainsi l'unité déficitaire Allied Bakeries du groupe qui possède les marques Kingsmill, Sunblest et Allinson's, a-t-il déclaré.

** Le groupe sud-africain Nedbank < NEDJ.J > a accepté de vendre sa participation de 21,2% dans la banque panafricaine Ecobank < ETI.LG > au véhicule d'investissement privé du financier Alain Nkontchou pour un montant de 100 millions de dollars.

** Accenture < ACN.N > a déclaré jeudi qu'il allait acheter la société australienne de cybersécurité CyberCX dans le cadre de la plus importante transaction jamais réalisée dans ce secteur. L'Australian Financial Review évalue la transaction à plus d'un milliard de dollars australiens (650 millions de dollars).

