((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Turkish Airlines < THYAO.IS > a signé un accord pour acheter environ un quart du transporteur espagnol Air Europa, ont déclaré les compagnies aériennes.

** State Bank of India < SBI.NS >, la plus grande banque du pays en termes d'actifs, a déclaré qu'il vendrait une participation de 6,3% dans SBI Funds Management par le biais d'une offre publique initiale, sa deuxième tentative après une annonce antérieure en 2021.

** KKR & Co < KKR.N > et Singapore Telecommunications < STEL.SI > sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80% de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de S$5 milliards ($3.9 milliards), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans.

** L'indien Mahindra & Mahindra < MAHM.NS > a vendu la totalité de sa participation de 3,5 % dans RBL Bank < RATB.NS > pour 6,78 milliards de roupies (77,1 millions de dollars), a déclaré le constructeur automobile, ce qui représente un retour de 62,5 % sur son investissement de 2023.

** Qatar Airways a décidé de vendre la totalité de sa participation dans Cathay Pacific Airways < 0293.HK > pour environ 897 millions de dollars (6,97 milliards de dollars HK), marquant ainsi sa sortie complète de la compagnie aérienne phare de Hong Kong après huit ans.

** Nissan Motor < 7201.T > a conclu un accord de 97 milliards de yens (643 millions de dollars) pour vendre et louer son siège mondial à Yokohama, au Japon, dans le cadre de ses plans de restructuration, a déclaré le constructeur automobile.

** Charles Schwab < SCHW.N > devrait annoncer un accord d'acquisition pour la place de marché privée Forge Global < FRGE.N > dans le cadre d'une offre évaluée à 600 millions de dollars, a rapporté le Financial Times mercredi, selon deux personnes familières avec les termes de l'accord.

** Pfizer < PFE.N > se prépare à adoucir à nouveau son offre pour Metsera < MTSR.O >, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

** La plateforme MGA Doxa a acquis le fournisseur American Hole 'n One basé en Géorgie (AHNO) dans le but d'étendre l'indemnisation des prix, l'assurance des promotions d'événements, l'assurance des promotions sportives et l'assurance du trou d'un coup.

** MFE–MediaForEurope < MFEB.MI >, le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, négocie l'achat de 33% maximum de la société de médias portugaise Impresa < IMPA.LS > à la famille Balsemao, a déclaré Impresa mercredi.

