((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Onex, Novo Nordisk)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h00 GMT jeudi:

** Le gestionnaire d'actifs canadien Onex < ONEX.TO > a déclaré qu'il s'était associé à l'assureur américain AIG < AIG.N > pour acheter l'assureur spécialisé privé Convex Group dans le cadre d'une transaction de 7 milliards de dollars.

** Le danois Novo Nordisk < NOVOb.CO > a déclaré avoir fait une offre non sollicitée pour le fabricant américain de médicaments Metsera < MTSR.O >, après que Pfizer < PFE.N > ait fait une offre pour la société en septembre .

** La société russe Lukoil < LKOH.MM >, sous la pression des sanctions américaines, a déclaré qu'elle avait accepté une offre de la maison de commerce Gunvor pour vendre Lukoil International GmbH, qui contrôle les actifs étrangers de la major pétrolière.

** Le britannique Vodafone < VOD.L > a déclaré qu'il allait acquérir la société allemande Skaylink, spécialisée dans le cloud et la transformation numérique, pour 175 millions d'euros (204,09 millions de dollars) auprès de la société de capital-investissement Waterland, dans le but d'élargir son offre de services.

** Le britannique TT Electronics < TTG.L > a déclaré avoir accepté les termes d'une proposition de rachat par la société suisse Cicor Technologies < CICN.S >, qui valorisera la société à environ 287 millions de livres (385,18 millions de dollars).

** Virgin Media O2 est en pourparlers pour acquérir Netomnia, le quatrième opérateur britannique de réseaux à large bande, dans le cadre d'une transaction d'une valeur potentielle de 2 milliards de livres (2,68 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times, citant deux personnes familières avec le dossier.

** Mastercard < MA.N > est en pourparlers pour acquérir la startup de crypto-monnaie Zerohash pour un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars, a rapporté Fortune mercredi, citant cinq sources familières de l'affaire.

** Le groupe canadien Boyd < BYD.TO > a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir le fournisseur de solutions de réparation de carrosserie Joe Hudson's Collision Center, ou JHCC, auprès de TSG Consumer Partners pour 1,3 milliard de dollars.

